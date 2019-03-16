Devlet Hastaneleri Turnuvası Başladı

Bu yıl da ciddi hazırlıkların yapıldığı Turnuva ile ilgili tertip komitesi şu açıklama da bulundu:

"2007 yılında Kocaeli Devlet Hastanesinde birimler arası olarak başlayan turnuvamız,

2008 baharında iki farklı hastanenin katılımıyla il geneline yayılmanın ilk işaretlerini verdi. Bu iki turnuvada edindiğimiz dostluklar, arkadaşlıklar ve paylaştığımız anılar kendi aramızda başlattığımız bu Sosyal Organizasyonu il geneline yayma fikrini doğurdu. 2009 yılında il genelinde 16 takımın katılımıyla ilk büyük turnuvamızı düzenledik, turnuva sonunda birbirini nerdeyse hiç tanımayan yaklaşık 200 kişi artık arkadaştı. Devam eden süreçte katılım her yıl artarak devam etti. Bir hastanede başlayan halı saha maçları, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde “Geleneksel byTURNUVA Kocaeli Sağlık Çalışanları Halı Saha Futbol Turnuvası” olarak tanınmaya başladı. İl genelinde sağlık camiasının en fazla katılım gösterdiği sosyal etkinlik olma özelliğini de barındıran byTURNUVA, Kocaeli il sınırlarında devlet hastaneleri, üniversite ve özel hastanelerin neredeyse tamamının yer aldığı amatör bir organizasyon ama aynı zamanda bu sene 12. ‘sini düzenlediğimiz turnuvamız sayesinde büyük bir aileyiz. 12 Seneye baktığımızda, elbette byTURNUVA ‘nın kurulması ve yayılmasında öne çıkan isimlerden bahsetmemek olmaz. En başta dönemin Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi ve şimdiki Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney ‘in turnuvamıza, spora ve sporcuya desteği bizim için en büyük güç kaynağı olmuştur. 2018 yılı itibariyle byTURNUVA, sadece bir spor organizasyonu olmaktan çıkarak Sosyal Farkındalık ve Etkinlik projelerinde de yer almaya başlamıştır. Mavi Kuzgun Derneği ve Tiyatro Kasabası ‘nın kütüphanesi olmayan devlet okullarına kütüphane kurmak amacıyla başlattığı “Okumayan Çocuk Kalmasın” kampanyasına destek olarak ; 24 Takım, 300 ün üzerinde oyuncunun çabasıyla 4 Okula yetecek kadar kitap toplamıştır.

Bu sene, yirmi takım, iki yüzün üzerinde oyuncunun katılımıyla,16 MART 2019 da 12. Yılına start verecek turnuvamızda Sosyal Projelerimize destek veren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol ERGÜNEY hocamız başta olmak üzere, emeği geçen tüm büyüklerimize, dostlarımıza, kardeşlerimize teşekkürü borç biliriz. "

Geçtiğimiz Yıllarda byTURNUVA Şampiyonları ;



*Kocaeli Devlet Hastanesi Birimler arası (2007)

*Kocaeli Devlet Hastanesi Birimler arası (2008)

*İzmit SEKA Devlet Hastanesi (2009)

*Bakteriler (Kocaeli Devlet Hastanesi - 2010)

*Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi (2011)

*Görüntüleme (Kocaeli Devlet Hastanesi - 2012)

*Darıca Farabi Devlet Hastanesi (2013)

*Kocaeli Özel Cihan Hastanesi (2014),

*Derince KBB (Derince Eğitim Araştırma Hastanesi – 2015)

*Derince KBB (Derince Eğitim Araştırma Hastanesi – 2016)

*Darıca Farabi Devlet Hastanesi (2017)

*Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi (2018)