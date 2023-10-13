Diliskelesispor lige hazır

lig öncesi Bursa’da oynadığı son hazırlık maçında Bursa’nın BAL Ligi’ndeki temsilcisi Nilüfer Belediye FK’ya 3-2 yenilmesine rağmen lige hazır bir görüntü verdi. Dilovası temsilcisi Pazar günü başlayacak olan lig öncesi oynadığı futbol ve ortaya koyduğu mücadele ile göz doldurdu. Teknik Direktör Mehmet Yılmaz nezaretinde bu maça çıkan Diliskelesispor’un bu maçtaki iki golü Yasin Bayram ve Tunahan Nazlı’dan geldi. Temsilcimiz, BAL Ligi 3.Grupta Yuvacıkspor’la oynayacağı ilk lig maçı öncesi son hazırlık maçını oynamış oldu.
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