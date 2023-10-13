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Diliskelesispor lige hazır

Tarihinde ilk kez bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de (BAL Ligi) mücadele etmeye hazırlanan Diliskelesispor,

Diliskelesispor lige hazır

13 Ekim 2023 Cuma 12:16

 lig öncesi Bursa’da  oynadığı son hazırlık maçında Bursa’nın BAL Ligi’ndeki  temsilcisi Nilüfer Belediye FK’ya 3-2 yenilmesine rağmen lige hazır bir görüntü verdi. Dilovası temsilcisi Pazar günü başlayacak olan lig öncesi oynadığı futbol ve ortaya koyduğu mücadele ile göz doldurdu. Teknik Direktör Mehmet Yılmaz nezaretinde bu maça çıkan Diliskelesispor’un bu maçtaki iki golü Yasin Bayram ve Tunahan Nazlı’dan geldi. Temsilcimiz, BAL Ligi 3.Grupta  Yuvacıkspor’la oynayacağı ilk lig maçı öncesi son hazırlık maçını oynamış oldu.
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