Dilovası'nda Bin 500 Öğrenciye Forma Dağıtıldı

Dilovası Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün organizasyonu ile öğrencilerin ve gençlerin yaz ayında zamanlarını verimli değerlendirmelerini sağlayarak onları zararlı alışkanlıklardan korumak, sağlıklı nesil oluşturmak maksadıyla devam eden Yaz Spor Okulları bu yılda bin 500 öğrencinin katılımıyla devam ediyor. Dilovası Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor müdürlüğü organizasyonuyla yaz spor okullarında eğitim gören bin 500 öğrenciye forma dağıtım töreni düzenlendi. Dilovası Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen forma dağıtım törenine Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.





Bin 500 çocuk yaz okulunda eğitim görüyor

Forma dağıtım törenin açılışında konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, “Her yıl olduğu gibi bu yılda çocuk ve gençlerimizin yaz tatillerini dolu dolu geçiriyor. Yaz spor okullarında bin 500 çocuğumuza 2 spor salonu, 2 yüzme havuzu, 3 futbol sahası ve kapalı halı sahada eğitimler vermeye devam ediyoruz. Etkinliğe katılan çocuklarımıza yüzme, futbol, voleybol, basketbol, hentbol, jimnastik, güreş, boks, taekwondo, wushu kick boks branşlarının yanı sıra bağlama, gitar, keman, piyano, akıl zeka oyunları gibi birçok alanda eğitim veriyoruz” dedi.





"Spora ciddi yatırımlar yaptık"

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ilçemizde eğitime ve çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmaya devam ettik. Ülkemizin geleceğini daha iyi temeller üzerine kurulması için yaptığımız yatırımlar her geçen gün meyvesini vermeye devam ediyor. Eğitimle birlikte ilçemizde spora da ciddi yatırımlar yaptık. Amacımız gençlerimize hem zihnen hem de bedenen hayata hazırlamaktır. İlçemizde spor kültürünü güçlendirmenin ve sporun daha geniş kitlelere yayılmasının amaçlandığı yaz spor okulları bizim için önemlidir. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz yaz sor okullarına katılım her geçen yıl daha da artmaktadır. Bu bizi sevindiriyor. Bu sene de gerçekleştirdiğimiz yaz spor okullarına forma desteği sağlayan GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Arabacı ve GEBKİM OSB ailesine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İHA