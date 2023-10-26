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Emirhan Bulut Yine Şampiyon

Bölgemizin yetiştirdiği milli tenisçi Emirhan Bulut, bunca sahipsizliğe rağmen İstanbul'da düzenlenen ITF J30 uluslararası tenis turnuvasında kariyerine bir şampiyonluk daha ekleyerek Darıca’nın , Kocaeli’nin ve Türkiye’nin gururu oldu.

Emirhan Bulut Yine Şampiyon

26 Ekim 2023 Perşembe 16:35


Türk tenisinin yıldızlarından biri olan Emirhan Bulut, uluslararası arenada büyük bir başarıya imza attı. 09-15 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen ITF J30 uluslararası tenis turnuvasında, Darıca Tenis Kulübü'nün milli sporcusu Emirhan Bulut, hem teklerde hem de çiftlerde partneri Cemil Tuğra Duran ile birlikte mutlu sona ulaşarak şampiyon oldu. Tekler kategorisinde, Emirhan Bulut rakiplerini tek tek mağlup ederek zirveye çıktı. Aynı başarıyı çiftler kategorisinde de gösteren Bulut ve Duran, gösterdikleri üstün performansla turnuvada şampiyonluğa ulaştı,

GURUR DUYUYORUZ
Darıca Tenis Kulübü Kurucu Halil Bulut, bu büyük başarıyla ilgili şunları söyledi: "Emirhan'ın bu zaferi, sadece kendisi için değil, kulübümüz ve ülkemiz için de büyük bir gurur kaynağıdır. Onun azmi, yeteneği ve emeği sayesinde bu sonuçları elde ettik. Kendisiyle gurur duyuyoruz." dedi. Ülkemizde amatör sporlara devletimizin katkısının artması ile birlikte başarılarımız uluslararası arenada daha da artacaktır. Yetkililerin bu konuda hassasiyetlerini ve desteklerini bekliyoruz.

EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞI
Kurucu-Antrenör Şahin Beyazgül ise yaptığı açıklamada "Emirhan ve Tuğra uzun süredir çok sıkı bir şekilde çalışıyorlar ve bu turnuvada gösterdikleri performans, bu emeğin karşılığını aldıklarını gösteriyor. Gelecekte daha büyük başarılar için hazırız." şeklinde konuştu









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