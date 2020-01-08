“En ağır cezayı alacaklar!”

Bir oyuncunun hastanelik olacak şekilde, yoğun bakıma yatacak şekilde darp edilmesini bir kenara bırakın, maçta olay çıkmasını her hangi bir sporcunun burnunun bile kanamasını kabul edemeyeceğini belirten Aydın, bu konuyla ilgili Cuma günü Kocaeli Valisine bir rapor sunacağını belirtti.

Bir oyuncunun hastanelik olacak şekilde, yoğun bakıma yatacak şekilde darp edilmesini bir kenara bırakın, maçta olay çıkmasını her hangi bir sporcunun burnunun bile kanamasını kabul edemeyeceğini belirten Aydın, bu konuyla ilgili Cuma günü Kocaeli Valisine bir rapor sunacağını belirtti.

Karşılaşma öncesi her iki takım başkanları ve teknik adamları neşe içinde, çay kahve içerek maç öncesi dostluk gösterisinin hakim olduğunu söyleyen KASKF Başkanı Aydın, " Ben başka bir maç için stattan ayrıldım bir yöneticimizi orada bıraktım. 70.dakikaya kadar her şey normaldi. Yöneticimiz de beni arayarak maç normal ben ayrılıyorum dedi. Ben de gitmesine izin verdim. Ancak maç sonrası saha içinde futbolcular arasında yaşanan ufak bir tartışma büyüdü, taraftarların sahaya atlamaları, soyunma odaları yanından da içeri girmeleri sonucu bu olaylar maalesef çıktı” dedi.

Karşılaşma öncesi her iki takım başkanları ve teknik adamları neşe içinde, çay kahve içerek maç öncesi dostluk gösterisinin hakim olduğunu söyleyen KASKF Başkanı Aydın, " Ben başka bir maç için stattan ayrıldım bir yöneticimizi orada bıraktım. 70.dakikaya kadar her şey normaldi. Yöneticimiz de beni arayarak maç normal ben ayrılıyorum dedi. Ben de gitmesine izin verdim. Ancak maç sonrası saha içinde futbolcular arasında yaşanan ufak bir tartışma büyüdü, taraftarların sahaya atlamaları, soyunma odaları yanından da içeri girmeleri sonucu bu olaylar maalesef çıktı” dedi.

Bu olaylar ile ilgili TFF Disiplin kurulunun bir karar vereceği ama bu kararın yetmeyeceğini söyleyen Aydın, “BU olaylara sebep olan kim varsa en ağır şekilde ceza almaları için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Kamera kayıtları, gözlemci raporları hepsine bakılacak. Emniyet mensuplarının da ifadeleri alınacak. Disiplin talimatlarını, TFF talimatlarını çıkarttım. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu ne gerektiriyorsa o şekilde en ağır cezaların verilmesi konusunda görüş belirttim. Alınacak cezalara itirazı olan gitsin TFF nezdinde kendini savunsun. Gerekirse bir daha futbol oynamaları engellensin. Hiçbir spor, ya da sportif başarı bir sporcunun sağlığı kadar önemli olamaz. Bizim bu tür olayları önlemek için radikal kararlar almamız şart” dedi.





Süper Amatör Küme 15. hafta maçında A Grup'ta mücadele eden Arslanbey Gençlerbirliği ile Gebze Tayfunspor takımları, Arslanbey Stadı'nda gerçekleşen karşılaşma, Arslanbey Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona ermiş, Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüşmüştü.

Taraftarların da sahaya girmesiyle büyüyen kavgayı polis yatıştırmakta güçlük çekmiş, yaşanan arbedede Gebze Tayfunspor takımın kalecisi Sefa Tekdurmaz, aldığı darbelerle yaralanarak, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.