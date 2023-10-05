Gebze depremde hayatını kaybeden milli voleybolcuyu unutmadı





Deprem şehidi Mehmet Can Ağırbaş Gebze’de adına düzenlenen voleybol turnuvası ile anıldı. Tam 3 gün sürecek voleybol turnuvasına Malatya’da 6 Kasım Depremi’nde şehit düşen Gebze’de de forma giymiş milli voleybolcu Mehmet Can Ağırbaş’ın ismi verildi.

Gebze Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi , Gebze İlçe Spor Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen organizasyona 4 takım katıldı. Gebze Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen programda daha önceden Gebze Belediyesi’ni çalıştırmış olan milli volebyolcu Mehmet Can Ağırbaş adına turnuva düzenlendi. Turnuvaya deprem şehidi Ağırbaş’ın ailesi de katıldı. Gebze Kaykamamı Mehmet Ali Özyiğit ile Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz şehidin annesine çiçek takdim etti. Oldukça duygulanan ailesi Gebze Belediyesi Başkanı Zinnur Büyükgöz ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Gebze Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvanın açılış maçını Kocaeli İl Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya birlikte izledi.

BÜYÜKGÖZ: “TURNUVA ŞEHİDİMİZİN ANISNA…”





Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz “ Mehmet Can Ağırbaş evladımız depremde şehit oldu. Biz de onun anısına bir müsabaka düzenledik…… Tabi ki en önemli şey insana vefa örneğinin ortaya konmasıdır. Biz de kendisine vefa olarak onun anısına bu turnuvayı düzenledik. Bugün burada vefa örneğinden bahsetmiştik. Bununla beraber de şehidimizin annesi ve ailesi buraya teşrif ettiler. O evlatlarının adına düzenlenen bu voleybol turnuvasından son derece mutlu oldular. Kendilerini şu anda misafir ediyoruz. Ve onlarda bu maçı seyredecekler…” şeklinde konuştu.

TATOĞLU: “KARDEŞİMİZİN ADINI YAŞATMAK İSTEDİK”

Gebze İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu ise “Yüzyılımızın felaketi olan depremde birçok kardeşimiz sporcumuz şehit oldu. Bu şehit olanlardan birisi de voleybolcumuz Mehmet Can. Onun adına Gebze’de bizim takımımızda olduğu için bizden birkaç gün önce gittiği için depreme yakalandığı için kardeşimize bu turnuvada adını yaşatma adına hem adını duyurma adına bir turnuva düzenleyelim dedik” diye konuştu. (ÜMİT ÜLKER)