Gebzeli judocular başarıdan başarıya koşuyor

Kağıtspor judo takımında forma giyen Merve Azak ile Tuğçe Beder Milli takım formalarıyla 2024 Paris olimpiyatlarına katılmak için yoğun mücadele sürdürüyor. 2024 yılında Fransa’da yapılacak Olimpiyatlar’da Türkiye Judo Milli Takımı’nın 48 kg’daki sporcusu Tuğçe Beder, bir zamanlar hobi olarak başladığı judonun bugün hem yaşam biçimi hem de mesleği olduğunu ifade etti. Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nde kamp harici dönemlerindeki çalışmalarını sürdüren Beder’in hedefi ilk olarak sonbaharda Fransa’da yapılacak 2023 Avrupa’da Judo Şampiyonası’ndan altın madalyayla dönmek. Sporculardan Beder “Uluslararası madalyamı ilk olarak 2015 yılında Ümitler kategorisinde dünya 3. sü olarak kazandım. Akabinde çalışmalarımı ve tempomu arttırarak büyükler ve gençler kategorisine hazırlanmaya başladım. Benim judoya başlamamın en büyük etkenlerinden birisi okulumuzda böyle bir imkânın olmasıydı. Aslında hep ilgim vardı. İmkânın yaratılması benim gibi çocukların da faydasına oldu. Çünkü ben bu sayede başlayabildim judoya. Başta sadece hobi olan şey benim için şu anda yaşam biçimim ve mesleğim haline geldi. O yüzden de Türkiye Cumhuriyeti ve Kocaeli olarak bu tarz imkanları çok sağlayabildiğimizi düşünüyorum. Bunun üzerine de düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. 2012 senesinden itibaren judoya ilk başladığım andan itibaren hocam sayın Haluk Bayraktar bendeki ışığı görüp 2024 Olimpiyatları’na hazırlamak için üzerime çok düştü. Benimle çok özel olarak ilgilendi. Başlarda o benimle böyle konuştuğunda ben Olimpiyatların ne demek olduğunu bilmiyordum. Kazandığım başarılar sayesinde aslında neyi hedeflediğimi daha iyi anladım. Şu anda da aslında hedeflediğim yere çok az kaldı. Önümüzdeki yıl 2024 yılı Olimpiyat senesi ve ben Olimpiyat kotasındayım. Olimpiyat sıralamasında şu anda 27. Sıralamadayım. Olimpiyatlara gitmeye hak kazandım. Eğer başarımı bu şekilde devam ettirip madalya kazanmaya devam edersem seneye olimpiyatlarda bayrağımızı 48 kg’da ben temsil edeceğim Özbekistan Taşkent benim geçtiğimiz aylardaki son turnuvamdı. Orası Grand Slam Turnuvası ve Olimpiyatlara puan veriyor ve benim için de önemli bir turnuvaydı. Bu aslında burada kazandığım 3.’lük madalyası bana kotayı kazandırdı. Bu 3.’lük madalyasını kazanmak çok kolay olmadı. Çünkü, 2. Turda ben maalesef sakatlandım. Ön çapraz bağım kopmuştu, 2. Turda. O an koptuğunu anladım o an devam etmek zorundaydım. Çünkü, zaten dönünce bir tedavi sürecine gireceğimi biliyordum. Dizim iyi olmasa da devam etmeye karar verdim. Sakat olsam da olmasam da maç bir şekilde sonuçlanacaktı ve ben şampiyon olarak sonuçlandırmak için çok çabaladım ama 3. Olarak tamamlayabildim turnuvayı. İnşallah daha sağlam bir şekilde dönüp önümüzdeki süreçte altın madalya kazanmak istiyorum. Şu anda sürecin etkileri devam etse de yüzde 90 oranında toparladım. Önümüzdeki 2 ay içerisinde tekrar uluslararası arenada en iyi şekilde dönmeyi planlıyorum. Her şey planlandığı gibi giderse kasım ayında Avrupa şampiyonası var büyükler Avrupa şampiyonası. Bu şu anki benim en gözde ve en önemli turnuvam. Ama tabi ki esas hedefim 2024 Avrupa Olimpiyatları. Bu süreçte de benim için en önemli hazırlık noktası orası” diye konuştu.





Gebzeli bir başka milli takım sporcusu Merve Azak ise Gebze’de sürdürdüğü çalışmalarla ilgili olarak “Hedefim 2024 olimpiyatlarında mücadele etmek” diye konuştu. Geçtiğimiz yıl Lise’yi bitiren Azak şu anda milli takım çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Öte yandan hem Beder hem de Azak şu anki başarılarında hem Kağıtspor Kulübü’nün hem küçük yaştan beri kendileriyle ilgilenen Haluk Bayraktar hem de kendilerine sponsor olan Güriş holdinge katkılarından dolayı teşekkür ettiğini bildirdi. (ÜMİT ÜLKER)