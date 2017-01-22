Gebzespor attı, kaçamadı: 1-1

HERKES MAÇA KOŞTU
BAL Ligi ekibimiz Gebzespor sahasında Ergene Velimeşe ile karşı karşıya geldi. On binlerce Gebzeli takımlarına sahip çıkarken stat bayram coşkusunu yaşadı. Karşılaşmaya protokol de katılırken başta Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve çok sayıda önemli isim stattaki yerlerini alarak maçı izlediler.
JABA İLE ÖNE GEÇTİK
Karşılaşmaya etkin ve tempolu başlayan Mor Menekşeleri rakip kalede etkin olurken taraftar desteğiyle fırsatlar yakalamaya başladı. Babacar ve Jaba ikilisinin etkinliğiyle rakip kalede pozisyon yaratmaya çalışan Gebzespor, aradığı golü karşılaşmanın 30. dakikasında Brezilyalı yıldızı Jaba’nın ayağından buldu. Golün ardından ise kelimenin tam anlamıyla Gebze Alaettin Kurt Stadı sevinçten çılgına döndü.
SON DAKİKA ŞOKU