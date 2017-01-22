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Gebzespor attı, kaçamadı: 1-1

Gebze Alaettin Kurt Stadı tarihi günlerinden birine ev sahipliği yaptı. On binlerce Gebzeli soğuk havaya aldırmadan takımlarını izlemeye giderken güzel başlayan gün son bölümde yediğimiz golle sona ererken Gebzespor, Ergene Velimeşe ile 1-1 berabere kaldı.

Gebzespor attı, kaçamadı: 1-1

22 Ocak 2017 Pazar 17:27

HERKES MAÇA KOŞTU

BAL Ligi ekibimiz Gebzespor sahasında Ergene Velimeşe ile karşı karşıya geldi. On binlerce Gebzeli takımlarına sahip çıkarken stat bayram coşkusunu yaşadı. Karşılaşmaya protokol de katılırken başta Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve çok sayıda önemli isim stattaki yerlerini alarak maçı izlediler.

JABA İLE ÖNE GEÇTİK

Karşılaşmaya etkin ve tempolu başlayan Mor Menekşeleri rakip kalede etkin olurken taraftar desteğiyle fırsatlar yakalamaya başladı. Babacar ve Jaba ikilisinin etkinliğiyle rakip kalede pozisyon yaratmaya çalışan Gebzespor, aradığı golü karşılaşmanın 30. dakikasında  Brezilyalı yıldızı Jaba’nın ayağından buldu. Golün ardından ise kelimenin tam anlamıyla Gebze Alaettin Kurt Stadı sevinçten çılgına döndü.

SON DAKİKA ŞOKU

Karşılaşmanın ikinci yarısında her şey güzel başlarken ekibimiz farkı arttırmak ve galibiyeti almak için sahaya çıkarken tribünler de takımlarına tam destek verdiler. İkinci yarı ile birlikte daha fazla risk alan ve oyunu önde tutan konuk ekip fırsatlar yakalamaya başlarken Gebzespor ise kontra atak ile net şanslar yakaladı. Babacar başta olmak üzere sayısız fırsat kaçarken konuk ekip 85. Dakikada eşitliği Tahir ile buldu ve maç bu skorla bitti. 
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Gebzespor AttıKaçamadı: 1-1
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