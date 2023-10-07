Gebzespor’da hesaplar lig için

Teknik Direktör Özgür Vurur, Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda yaptığı antrenmanda oyuncularına taktiksel antrenman ve çift kale maç yaptırdı. Gebzespor’da sakat olan Burak Baba ve Murat Yetimhellaç antrenmanda yer almadı. Öte yandan maç haftasına girecek olan Gebzespor’da yönetim antrenmanları mercek altına aldı. Başkan Resul Tat ve yöneticiler, önceki gün yapılan antrenmanı baştan sonuna takip ederken teknik heyet ve futbolculara da moral verdiler.





ESKİÇARŞI’DAN TAKIMA MORAL

GEbzespor’un tribündeki itici gücü Eskiçarşı Taraftar Grubu, önceki gün Alaettin Kurt Stadı’nda antrenman yapan Gebzespor’u ziyaret etti. Eskiçarşı, antrenman sonrasında takıma baklava taktim etti. Eskiçarşı Grubu tribün lideri Ramazan Esen, futbolculara ve teknik kadroya kendi elleriyle baklava ikram etti. Esen, Eskiçarşı taraftarlar gurubu olarak Gebzespor’un her zaman yanında olacaklarını, takıma inançlarının son derece yüksek olduğunu söyledi.