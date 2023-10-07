banner945
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebzespor’da hesaplar lig için

15 Ekim’de ilk maçına çıkacak olan temsilcimiz Gebzespor, yeni sezon öncesi çalışmalarını artırdı.

Gebzespor'da hesaplar lig için

07 Ekim 2023 Cumartesi 11:47

Teknik Direktör Özgür Vurur, Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda yaptığı antrenmanda oyuncularına taktiksel antrenman ve çift kale maç yaptırdı. Gebzespor’da sakat olan Burak Baba ve Murat Yetimhellaç antrenmanda yer almadı. Öte yandan maç haftasına girecek olan Gebzespor’da yönetim antrenmanları mercek altına aldı. Başkan Resul Tat ve yöneticiler, önceki gün yapılan antrenmanı baştan sonuna takip ederken teknik heyet ve futbolculara da moral verdiler.

ESKİÇARŞI’DAN TAKIMA MORAL

GEbzespor’un tribündeki itici gücü Eskiçarşı Taraftar Grubu, önceki gün Alaettin Kurt Stadı’nda antrenman yapan Gebzespor’u ziyaret etti. Eskiçarşı, antrenman sonrasında takıma baklava taktim etti. Eskiçarşı Grubu tribün lideri Ramazan Esen, futbolculara ve teknik kadroya kendi elleriyle baklava ikram etti. Esen, Eskiçarşı taraftarlar gurubu olarak Gebzespor’un her zaman yanında olacaklarını, takıma inançlarının son derece yüksek olduğunu söyledi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze depremde hayatını kaybeden milli voleybolcuyu unutmadı Gebze depremde hayatını kaybeden milli voleybolcuyu...
DARICA BELEDİYESİ’NDEN 100. YILA ÖZEL TURNUVA DARICA BELEDİYESİ’NDEN 100. YILA ÖZEL TURNUVA
Kocaelispor- Keçiörengücü maçının ardından Kocaelispor- Keçiörengücü maçının ardından
Darıcalı 7 Sporcu Uluslararası Arenada Ülkemizi Temsil Edecek Darıcalı 7 Sporcu Uluslararası Arenada Ülkemizi...
Hem Zinde Kaldılar Hem Eğlendiler Hem Zinde Kaldılar Hem Eğlendiler
Büyükşehir’den Alikahya’ya Yeni Spor Tesisi Büyükşehir’den Alikahya’ya Yeni Spor Tesisi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Gebze depremde hayatını kaybeden milli voleybolcuyu...
Asrın felaketi 6 Şubat Depremi’nde Malatya’da 25 yaşında hayatını kaybeden Malatya Büyükşehir Belediyesi...

Haberi Oku