Gençler Sporla Yetişiyor!

Gençler bir arada çeşitli etkinliklere imza atarken çalışmalarda her şey yolunda gidiyor. Gençler önceki gün basketbol salonunda çalışarak birlikte basket oynadılar.



GENÇLER ÇALIŞIYOR



Kentimiz adına önemli bir değer olan ve gençleri spor ve kültürle bir araya taşıyan Gebze Gençlik Merkezi çalışmalarına devam ediyor. Basketbol çalışmaları yapan gençler Gülsu Çelik yönetiminde hazırlanırken sıkı tempoda idmanlarına devam ettiriyorlar. Gençler basketbol salonunda yapılan çalışmalarda idmanlarına devam ederken ortaya sıkı tempolu idmanlar çıkıyor. Gençler idmanlarda bir hayli istekli.



HER ŞEY YOLUNDA



Gebze Gençlik Merkezi gençlerle sporu bir araya getirirken gençler spor yapmanın tadını doyasıya çıkarıyor. Gençler basketbol idmanlarında bir araya gelirken idmanlarda kendilerini gösterme şansı buluyorlar. Oldukça modern bir basketbol salonu bulunan Gebze Gençlik Merkezi, bundan böyle de çalışmalarına devam etmeyi sürdürecek. Gebze Gençlik Merkezine üye olan gençler etkinliklerden faydalanabiliyor.



Refik Sıla GÜVENÇ