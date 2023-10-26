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Gençler ve yaşlılar bocce müsabakasında karşılaştı

Gölcük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde düzenlenen bocce turnuvasında 7’den 70’e her yaş gurubundan bireyler, 100. yıl coşkusunu sporla yaşadı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuva renkli görüntlere de sahne oldu.

Gençler ve yaşlılar bocce müsabakasında karşılaştı

26 Ekim 2023 Perşembe 12:14

 Gölcük Belediyesi, Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı çerçevesinde "Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 sporcu ile Bocce Turnuvası" düzenlendi. 17 Ağustos Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya ilçe genelindeki ortaokul ve lise öğrencileri ile Prof. Dr. İsmail Barış Huzurevi sakinleri ve Yaşama Sevinci Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri katıldı. Renkli görüntülere sahne olan turnuvada dereceye girenlere ödülleri törenle takdim edildi. 
 Her yaş gurubundan renkli mücadelelere sahne olan turnuvada; 1. Şehit Kamuran Ablak Ortaokulu, 2. Prof. Dr. İsmail Barış Huzurevi, 3. Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 4. ise Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü oldu. Törende sporculara ödüllerini takdim eden Başkan Sezer, turnuvaya katılan tüm öğrenci ve huzurevi sakinlerini tebrik etti. 
 Ödül törenine Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, öğrenciler, huzurevi sakinleri, öğretmenler ve veliler katıldı. Tören, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

 
                                          


İHA
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