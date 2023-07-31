SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gölette su kayağı resitali

Sevindikli Göleti'nde düzenlenen Tekne Arkası Gençler ve Büyükler Bireysel Türkiye Şampiyonası nefesleri kesti.

Gölette su kayağı resitali

31 Temmuz 2023 Pazartesi 12:06

Kocaeli Sualtı Sporları Federasyonu ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Sevindikli Göleti’nde düzenlenen Tekne Arkası Gençler ve Büyükler Bireysel Türkiye Şampiyonası nefesleri kesti. Şampiyonada en fazla ilgiyi en küçük yarışmacı konumundaki Üstün Ekinci ile en deneyimli yarışmacı Mehmet Sait Yavuz gördü. İki yarışmacının performansı da izleyenler ve diğer yarışmacılar tarafından büyük alkış aldı.

Ödül töreninde konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyor olmak gerçekten güzel. Sevindikli Göleti sadece Kocaeli’den değil, çevre illerden de her zaman misafir ağırlayan bir gölet. Çevresini güzelleştirdik. Bu tür organizasyonlarla da daha cazibeli hale gelecek. Özellikle su sporlarında merkez konumuna getirmek adına da çalışmalarımız hazır" dedi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın da desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e teşekkür ederek, "Bu güzel organizasyonu önümüzdeki yıl daha da geliştirerek yapmak için çalışmalara şimdiden başladık" diye konuştu. Aydın ayrıca desteklerinden dolayı Başkan Söğüt’te teşekkür plaketi takdim etti.

Büyük Erkeklerde (18-54 yaş) Barış Fırıncı birinci olurken, Volkan Ekinci ikinci, Ünal Dost ise üçüncü oldu. Master Erkeklerde (55-70 yaş) Mehmet Sait Yavuz birinci, Osman Mehmet Tekinel ikinci, Mehmet Kerim Kermen ise üçüncü oldu. Genç Erkekler (10-13 yaş) kategorisinde ise Rauf Aslan Ekinci birinci olurken, Üstün Ekinci de ikinci olarak başarı elde etti.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sörf tutkunlarının adresi: Babalı Sörf tutkunlarının adresi: Babalı
2 bin 650 metre kulaç attılar 2 bin 650 metre kulaç attılar
DİLİSKELESİ SPOR’da ŞİMŞEK ZAMANI DİLİSKELESİ SPOR’da ŞİMŞEK ZAMANI
Kocaeli'nin Spor Yatırımları Anlatıldı Kocaeli'nin Spor Yatırımları Anlatıldı
Arapçeşme Spor Altyapıda Farklı Çalışıyor Arapçeşme Spor Altyapıda Farklı Çalışıyor
Aşin Otomobil ’den Tenis Tutkunlarına Destek! Aşin Otomobil ’den Tenis Tutkunlarına Destek!
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Sörf tutkunlarının adresi: Babalı
Kocaeli'nin Karadeniz kıyısında bulunan Babalı Köyü Sahili, sörf tutkunlarının uğrak noktası haline...

Haberi Oku