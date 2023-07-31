Gölette su kayağı resitali

Kocaeli Sualtı Sporları Federasyonu ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Sevindikli Göleti’nde düzenlenen Tekne Arkası Gençler ve Büyükler Bireysel Türkiye Şampiyonası nefesleri kesti. Şampiyonada en fazla ilgiyi en küçük yarışmacı konumundaki Üstün Ekinci ile en deneyimli yarışmacı Mehmet Sait Yavuz gördü. İki yarışmacının performansı da izleyenler ve diğer yarışmacılar tarafından büyük alkış aldı.

Ödül töreninde konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyor olmak gerçekten güzel. Sevindikli Göleti sadece Kocaeli’den değil, çevre illerden de her zaman misafir ağırlayan bir gölet. Çevresini güzelleştirdik. Bu tür organizasyonlarla da daha cazibeli hale gelecek. Özellikle su sporlarında merkez konumuna getirmek adına da çalışmalarımız hazır" dedi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın da desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e teşekkür ederek, "Bu güzel organizasyonu önümüzdeki yıl daha da geliştirerek yapmak için çalışmalara şimdiden başladık" diye konuştu. Aydın ayrıca desteklerinden dolayı Başkan Söğüt’te teşekkür plaketi takdim etti.





Büyük Erkeklerde (18-54 yaş) Barış Fırıncı birinci olurken, Volkan Ekinci ikinci, Ünal Dost ise üçüncü oldu. Master Erkeklerde (55-70 yaş) Mehmet Sait Yavuz birinci, Osman Mehmet Tekinel ikinci, Mehmet Kerim Kermen ise üçüncü oldu. Genç Erkekler (10-13 yaş) kategorisinde ise Rauf Aslan Ekinci birinci olurken, Üstün Ekinci de ikinci olarak başarı elde etti.







