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Güreşçiler Şampiyona Yolcusu

Alt yapıya yaptığı yatırımlar ile adından sıkça söz ettiren Büyükşehir Kağıtspor Yıldız Güreşçileri Türkiye Şampiyonası yolcusu.

Güreşçiler Şampiyona Yolcusu

08 Mart 2019 Cuma 08:11

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet takviminde yer alan 1-3 Mart tarihleri arasında Balıkesir ilinde yapılan Yıldızlar Serbest Güreş Grup müsabakalarına 20 ilden 300 sporcu katıldı. Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası bileti için mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu güreşçiler zorlu şampiyonanın biletini kaptı.

7 SPORCU ŞAMPİYONA BİLETİ KAPTI

Yıldızlar Serbest Güreş Grup müsabakalarında Kağıtspor 10 sporcu ile katıldı. Zorlu grup müsabakalarından 7 sporcu, Türkiye Şampiyonası Bileti kaptı. Mavi Beyazlı Âdem Olgun 45 kg 3’üncü, M. Emin Örük 10’uncu, Yusuf Demir 48 kg 1’nci, Furkan Durgun 5’inci,  51 kg Turgut Efe Ağca 10’uncu, 80 kg Musa Amagov 5’inci, 92 kg Salih Erkök 9’uncu olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI ORDU’DA

Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası 22-24 Mart tarihlerinde Ordu’da yapılacak. Zorlu şampiyonada Kağıtsporlu 7 Yıldız güreşçi mindere çıkacak.

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