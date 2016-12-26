Hedef olimpiyatlar

Gebze Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü yüzücüleri çalışmalarına devam ederken hedeflerini 2024 olimpiyatları olarak belirlediler. Yüzücüler çalışmalarına tam hızla devam ederken her şeyin yolunda olduğunu kaydediyorlar.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gebze Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü yüzücüleri çalışmalarını aralıksız devam ederken bir hayli sıkı tempoda çalışmalarına devam ediyorlar. Yüzücülerimiz yoğun tempoda çalışmalarına tam gaz devam ederken bir hayli güzel ortamda hazırlıklarını yapıyorlar. Sporcularımız tam gaz çalışmalarına devam ederken çalışmalar bir hayli güzel geçiyor. Sporcularımızdaki hedef 2024 yılındaki olimpiyatlara katılıp orada da başarılı olmak.

YOĞUN TEMPO

Gebze Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü yüzücüleri her geçen gün daha da büyük bir aile olurken çalışmalarını uzman eğitmenler tarafından gerçekleştiriyorlar. Yüzücüler çalışmalarını güzel bir ortamda gerçekleştirirken gelecek konusunda oldukça umutlular. Hedeflerini büyük tutan ve olimpiyatlara hazırlanan yüzücüler gelecekte çok başarılı olmak adına oldukça yoğun ve sıkı tempoda çalışmalarına devam ediyorlar. Refik Sıla GÜVENÇ