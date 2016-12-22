Helal Olsun Size!

Birinci Amatör Küme B Grubu ekiplerimizden Çayırova Fatihsapor sportif olduğu kadar toplumsal duruşuyla da her zaman alkışı hak eden bir camia.

Ülke olaylarını kayıtsız kalmayan ve her zaman ülke birliğini korumak adına hamleler yapan camia, önceki gün deplasmanda Bağçeşme karşısında aldığı zafer öncesi sahaya Türk bayrağıyla çıktı. Her zaman ülke bütünlüğü için toplumsal mesajlar veren ve ülke bütünlüğü için çalışan camia spordaki aldığı sonuçlardan öte kalplerde kocaman bir yer ediniyor.



Refik Sıla GÜVENÇ