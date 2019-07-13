Milli takımın ve Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı atıcısı Murat İlbilgi, Dünya Kupası yolcusu. 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota mücadelelerine devam eden başarılı atıcı Almanya’da düzenlenecek olan Gençler Dünya kupasında mücadele etmek için yola çıktı.

2018 DÜNYA ŞAMPİYONU

Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı atıcısı Murat İlbilgi’nin kariyerinde aralarında uluslararası başarılarının da olduğu toplam 40 madalyası bulunuyor. 2018 yılında katıldığı Gençler Dünya Şampiyonasında şampiyon olan mavi beyazlı sporcumuz bayrağımızı göndere çektirmişti.

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Gençler Dünya Kupası 12- 20 Temmuz 2019 tarihleri arasında Almanya’nın Sulh kentinde düzenlenecek. Eryaman TOHM'da başarılı bir kamp dönemi geçiren genç milli sporcu Almanya'ya doğru yola çıktı. İlbilgi’nin şampiyonadan başarılı bir sonuç getirmesi bekleniyor