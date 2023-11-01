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İstanbul'da Kocaeli'yi Temsil Edecekler

Kocaeli'de düzenlenen Cumhuriyet Koşusuna 53 sporcu ile katılan ve ödülleri toplayan Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Külübü, 5 Kasım'da yapılacak İstanbul Maratonuna ise 37 kişi ile katılarak, 42 kilometre koşacaklar.

İstanbul'da Kocaeli'yi Temsil Edecekler

01 Kasım 2023 Çarşamba 14:53

 Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Külübü, Sekapark'ta yapılan Cumhuriyet Koşusuna 53 sporcu ile katıldı. 10 kilometre koşan sporculardan dereceye girenler ödüllendirildi. Kulüp 5 Kasım'da yapılacak İstanbul Maratonuna ise 37 sporcu ile katılacak. 42 kilometre ter dökecek olan sporcular Kocaeli'yi temsil edecek. 
 Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Külübü Başkanı Binali Aslan yaptığı açıklamada, "Kulübümüz başarıları almaya devam ediyor. Kocaeli Cumhuriyet koşusuna 53 kişi ile katıldık, çok ödül aldık. Türkiye de kayıt ücreti olmayan tek yarıştı. Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ederim" dedi 
   
 "Biz bir aile kulübüyüz" 
 5 Kasım'da İstanbul'da koşacaklarını kaydeden Aslan, "Ben başta ana sponsorumuz Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Gümüşhane Yağmurdereliler Dernek Başkanı Kadir Er'e destekleri için teşekkür ederim. Yine 1 ay içinde başta Konya Maratonu, Yalova Kivi Koşusu, Gebze Koşuyor Yarışı ve Kocaeli Cumhuriyet Koşusunda yarışan ve ödül alan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Kararları hep birlikte alıyoruz. Biz bir aile kulübüyüz. Şu anda 80 sporcumuz var, 57 kişi lisansı tamamladı. Türkiye genelinde Kocaeli'yi temsil etmeye ve ödül almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. 
                        


İHA
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