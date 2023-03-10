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İzmit Belediyespor'a Hatay'dan İkinci transfer

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Lig'de zirve mücadelesi veren İzmit Belediyespor, deprem felaketinin ardından ligden çekilmek zorunda kalan Hatay Büyükşehir Belediyespor’dan ikinci transferini Büşra Akgün ile gerçekleştirdi.

İzmit Belediyespor'a Hatay'dan İkinci transfer

10 Mart 2023 Cuma 11:39

                                           
  Büyük deprem felaketinin ardından Hatay Büyükşehir Belediyespor ligden çekilme kararı aldı. Türkiye Basketbol Federasyonu da isteyen sporcuların diğer kulüpler ile sözleşme imzalayabileceğini açıkladı. Bu kararın ardından Hatay Büyükşehir Belediyespor sporcusu Eda Şahin ile sözleşme imzalayan İzmit Belediyespor, yine aynı takımdan Büşra Akgün’ü de kadrosuna kattı. Şampiyonluk mücadelesi veren İzmit Belediyespor’un 30 yaşındaki başarılı oyuncusu Büşra Akgün, "BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi gibi takımlarda oynadıktan sonra 2 senedir Hatay Büyükşehir Belediyespor’da forma giyiyordum. Deprem felaketinden dolayı takımımız ligden çekilmek zorunda kaldı. Federasyon da bize transfer hakkı açtı. Transfer hakkının ardından üst lige çıkma hedefi olan İzmit Belediyespor’a geldim. İzmit Belediyespor yetkilileri, bana inanıp güvendiler, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Buraya bir hedef ile geldim. Bana güvenenleri hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Hedefimiz tekrar süper lige çıkıp orada da başarılı olmak" şeklinde konuştu. 
 





                                       


İHA
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