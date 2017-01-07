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Kadın Hakem Olunca!

Ringlerin ilk 3 yıldızlı kadın hakemi olan, kendisinden yaklaşık 2 kat ağır iki kişiyi tek komutla ayıran boks hakemi Berna Yurtsever, yurt içi ve dışında başarıyla maç yönetiyor.

Kadın Hakem Olunca!

07 Ocak 2017 Cumartesi 10:01

Eski boks milli takımı antrenörü Fuat Yurtsever'in kızı olan ve çocukluk yıllarından beri boksun içinde yer alan  Berna Yurtsever,önceleri boks hakemliğini düşünmediğini, sonra Ankara'da açılan bir kursa babasının da önerisiyle katıldığını söyledi.Kursu başarıyla bitirdiğini ve stajyer hakemlik serüveninin başladığını aktaran Yurtsever, ardından bölge, sonra ise milli hakem olduğunu aktardı.
Son olarak Avrupa Boks Birliğinin (EBA) kokartını aldığını ifade eden Yurtsever, " "En yüksek kokart olan Dünya Boks Birliğinin (AIBA) sınavına girdim ve kazandım. 2009'da beni Bakü'de bir şampiyonaya davet ettiler. 'Burada başarılı olursanız size üç yıldız kokartı vereceğiz' dediler. Oraya gittim ve orada başarılı oldum." dedi.
Şu ana kadar başına talihsiz bir olay gelmediğini, hiç yumruk isabet etmediğini anlatan Yurtsever, dikkatli maç yönettiğini ve boksörlerle mesafesini sürekli ayarladığını belirtti.

Yurtsever, hakem kadın olunca sporcuların, biraz daha nazik hareket ettiğini vurgulayarak, "Bayan hakemler biraz daha artsa iyi olacak. Nezaket fazlalaşıyor. Bayanlar boksa daha bir estetik katıyor. Bence daha güzel oluyor. Çok eskiden babam beni maçlara götürürdü, bayan seyirci bile zor bulunurdu. Şimdi bu durum değişti. Bayan boksu da bu artışa sebep oldu. Bayanlar boks hakemliğini tercih etsin. Korkmasınlar." ifadesini kullandı.


Yurtsever, kadın hakemler maç yönettiği zaman küfürleşmenin hiç olmadığını belirterek, "Bizim olduğumuz zaman hiç olmuyor. Erkek hakemler olduğu zaman bazen ağızdan kaçabiliyor ama bizi gördükleri zaman toparlanıyorlar. Bayanlar gelsinler boks hakemi olsunlar. Elimden geldiğince yardımcı olurum." değerlendirmesinde bulundu.

Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları

Avrupa ve dünya şampiyonalarında maçlar yönettiğini dile getiren Yurtsever, "Gençlik Olimpiyat Oyunları'na gittim. Dünya ve Avrupa şampiyonaları, yıldız ve gençlerin maçlarını yönettim. En yakın zamanda kasım ayında Bulgaristan'da yapılan Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda görev aldım. Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev almak. Bu konuda biraz şansım var diye düşünüyorum. Profesyonel boksta da maç yönetmeyi isterim." diye konuştu.


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