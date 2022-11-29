Kağıtspor Karate Erkek-Bayan Takımları Türkiye Şampiyonu oldu





Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı karatecileri Türkiye Karate Şampiyonasında elde ettikleri başarı ile isimlerini Türkiye Karate tarihine yazdırdı.





KAĞITSPORDAN ÜST DÜZEY PERFORMANS

Sakarya’da yapılan Kulüpler Türkiye Karate Şampiyonasına 55 ilden 515 kulüp katıldı. Şampiyonaya Büyükşehir Kağıtspor‘un erkek ve kadın takımları da katıldı. Kağıtspor‘un tamamını alt yapısından yetiştirdiği başarılı sporcular şampiyonada gösterdikleri performans ile zirveye yerleştiler.





YENİLGİ GÖRMEDİLER

Bay Takım Kumite Müsabakalarında İstanbul BB. Bursa BB. Gaziantep BB. Ve Sakarya BB. Gibi güçlü Takımların olduğu grupta bütün Rakiplerini yenerek finale çıkan mavi beyazlılar, finalde Yalova Taşköprü Kulübünü 3-1 yenerek Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonu oldular.





RAKİPLERİNİ TEK TEK YENDİLER

Bayan Kumite Müsabakalarında İstanbul BB. Gaziantep BB. Ve Manisa B. gibi güçlü takımların olduğu grupta bütün rakiplerini yenerek çıkan Büyükşehir Kağıtspor, finalde Bursa Büyükşehir Belediyesini 2-0 yenerek Büyük Bayanlar Türkiye Şampiyonu oldular.





TARİHTE İLK DEFA

Ömer Özer, Enes Bulut, Ekrem Altuner Yılmaz, Ahmet Bulut, Hamza Kör, Mert Halıcı, Kadir Kaan Bekler ’den oluşan erkek takımı ve Rabia Şentürk, Fatma Naz Yenen, Gülsen Demirtürk ve Merve Ertuğ’dan oluşan kadın takımı Türk Karate tarihinde ilk defa bir kulüp erkek ve kadın takım olarak çifte şampiyon oldular.