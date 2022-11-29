SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kağıtspor Karate Erkek-Bayan Takımları Türkiye Şampiyonu oldu

Kağıtspor’un şampiyon karatecileri Türk karate tarihine geçti

Kağıtspor Karate Erkek-Bayan Takımları Türkiye Şampiyonu oldu

29 Kasım 2022 Salı 12:28


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı karatecileri Türkiye Karate Şampiyonasında elde ettikleri başarı ile isimlerini Türkiye Karate tarihine yazdırdı.


KAĞITSPORDAN ÜST DÜZEY PERFORMANS

Sakarya’da yapılan Kulüpler Türkiye Karate Şampiyonasına 55 ilden 515 kulüp katıldı. Şampiyonaya Büyükşehir Kağıtspor‘un erkek ve kadın takımları da katıldı. Kağıtspor‘un tamamını alt yapısından yetiştirdiği başarılı sporcular şampiyonada gösterdikleri performans ile zirveye yerleştiler.


YENİLGİ GÖRMEDİLER

Bay Takım Kumite Müsabakalarında İstanbul BB. Bursa BB. Gaziantep BB. Ve Sakarya BB. Gibi güçlü Takımların olduğu grupta bütün Rakiplerini yenerek finale çıkan mavi beyazlılar, finalde Yalova Taşköprü Kulübünü 3-1 yenerek Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonu oldular.


RAKİPLERİNİ TEK TEK YENDİLER

Bayan Kumite Müsabakalarında İstanbul BB. Gaziantep BB. Ve Manisa B. gibi güçlü takımların olduğu grupta bütün rakiplerini yenerek çıkan Büyükşehir Kağıtspor, finalde Bursa Büyükşehir Belediyesini 2-0 yenerek Büyük Bayanlar Türkiye Şampiyonu oldular.


TARİHTE İLK DEFA

Ömer Özer, Enes Bulut, Ekrem Altuner Yılmaz, Ahmet Bulut, Hamza Kör, Mert Halıcı, Kadir Kaan Bekler ’den oluşan erkek takımı ve Rabia Şentürk, Fatma Naz Yenen, Gülsen Demirtürk ve Merve Ertuğ’dan oluşan kadın takımı Türk Karate tarihinde ilk defa bir kulüp erkek ve kadın takım olarak çifte şampiyon oldular. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kağıtsptr
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Türkiye'nin öne çıkan kayak merkezleri yeni sezon için gün sayıyor Türkiye'nin öne çıkan kayak merkezleri yeni sezon...
2022 FIFA Dünya Kupası'nda günün programı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda günün programı
10 yaşındaki şampiyon tenisçi gözünü milli formaya dikti 10 yaşındaki şampiyon tenisçi gözünü milli...
2022 Türkiye Rallikros Şampiyonası finali Kocaeli'de yapıldı 2022 Türkiye Rallikros Şampiyonası finali Kocaeli'de...
Milli takım sporcuları Balkan Oyunları’ndan şampiyonlukla döndü Milli takım sporcuları Balkan Oyunları’ndan şampiyonlukla...
Akşener, İzmit Belediyespor’u ağırladı Akşener, İzmit Belediyespor’u ağırladı
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner376

banner377

Türkiye'nin öne çıkan kayak merkezleri yeni...
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartepe Kayak Merkezi'nde, pistlerdeki karın yeterli...

Haberi Oku