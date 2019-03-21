Kağıtsporlu Boksörler 3 Madalya Kazandı

Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 11-17 Mart tarihleri arasında Muğla Marmaris Amiral Orhan Aydın Spor Salonu’nda düzenlendi. 51 ilden 490 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı boksörleri 3 madalya ile mücadeleleri tamamladı.
1 GÜMÜŞ 2 BRONZ MADALYA
Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Büyükşehir Kağıtspor adına mücadele eden 3 sporcu kürsüde yerlerini aldı. 13 siklette madalyaların sahiplerini bulduğu turnuvada mavi beyazlı Semih Gümüş 48 Kg’da, 3. Onur Arkcı 50 Kg’da, 3. ve Alperen Terzi 70 Kg 2. oldular.