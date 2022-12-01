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Kağıtsporlu Esila, Avrupa 3.’sü oldu

Kocaeli’nin gururu Kağıtsporlu taekwondocu Esila Deniz, Malta’da fırtına gibi esti

Kağıtsporlu Esila, Avrupa 3.'sü oldu

01 Aralık 2022 Perşembe 10:41

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı sporcuları ülkemizi ve Kocaeli’ni uluslararası arenada başarı ile temsil etmeye devam ediyor. Kocaeli’nin gururu Kağıtsporlu taekwondocu Esila Deniz, Malta’da fırtına gibi esti ve Avrupa’dan bronz madalyayla döndü.

 

KOLEKSİYONA YENİ BİR MADALYA

Büyükşehir Kağıtspor’un alt yapısından yetişen başarılı sporcu Esila Deniz, koleksiyonuna yeni bir madalya daha ekledi. Son olarak Taekwondo Milli Takımı ile Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nda gümüş madalya alarak Ay Yıldızlı bayrağımızı başarıyla dalgalandıran Esila, Avrupa Şampiyonasından da başarıyla döndü.

 

MALTA’DAN BRONZ İLE DÖNDÜ

Malta’da düzenlenen Taekwondo Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında 47 kiloda mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu milli sporcu Esila Deniz, şampiyonada başarılı bir performans göstererek bronz madalyanın sahibi oldu ve kürsüde Ay Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı.

 

GENEL KLASMANDA AVRUPA İKİNCİSİ

Türkiye, Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nı 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 9 madalya ile tamamladı. Milli takımımız genel sıralamada ve erkek takım sıralamasında Avrupa ikincisi oldu.

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