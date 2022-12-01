Kağıtsporlu Esila, Avrupa 3.’sü oldu

KOLEKSİYONA YENİ BİR MADALYA
Büyükşehir Kağıtspor’un alt yapısından yetişen başarılı sporcu Esila Deniz, koleksiyonuna yeni bir madalya daha ekledi. Son olarak Taekwondo Milli Takımı ile Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nda gümüş madalya alarak Ay Yıldızlı bayrağımızı başarıyla dalgalandıran Esila, Avrupa Şampiyonasından da başarıyla döndü.
MALTA’DAN BRONZ İLE DÖNDÜ
Malta’da düzenlenen Taekwondo Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında 47 kiloda mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu milli sporcu Esila Deniz, şampiyonada başarılı bir performans göstererek bronz madalyanın sahibi oldu ve kürsüde Ay Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı.
GENEL KLASMANDA AVRUPA İKİNCİSİ
Türkiye, Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nı 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 9 madalya ile tamamladı. Milli takımımız genel sıralamada ve erkek takım sıralamasında Avrupa ikincisi oldu.