Kağıtsporlu judocular Milli Takım ile dünya üçüncülüğünü yaşadı

Kağıtspor’lu Münir Ertuğ, Merve Azak ve Buketnur Karabulut’unda içerisinde yer aldığı Judo Karma Milli Takımı, bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

Ümitler Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Kazakistan’ın Almati kentinde son olarak karma takımlar karşılaşmaları yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Münir Ertuğ, Merve Azak ve Buketnur Karabulut’unda içerisinde yer aldığı Judo Karma Milli Takımı, Brezilya ile yaptığı bronz madalya mücadelesinden 4-3 galip ayrılarak üçüncülük kürsüsündeki yerini aldı.

BREZİLYA’YI ALTIN PUANLA GEÇTİLER

Ümitler Dünya Şampiyonası karma takımlar müsabakalarında Ay-Yıldızlı Judo takımında Büyükşehir Kağıtspor’lu 3 sporcu yer aldı. Mavi Beyazlıların yer aldığı Judo Milli Takımı, Dünya üçüncülüğünü elde etti. Bronz madalya müsabakasında altın skorda Brezilya’ya 4-3 üstünlük sağlayan Milli Takımımız, üçüncülük kürsüsüne çıktı.





