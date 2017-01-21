Kağıtsporlu Okçular İstanbul’da yarıştı

İstanbul Haldun Alagaş Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmalara 14 kulüpten, 200 sporcu katıldı. 30 Büyükşehir Kağıtsporlu sporcunun da yer aldığı turnuvayı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’da izledi.



TOPLUMA YENİDEN KAZANDIRACAĞIZ



Mehter takımı gösterileriyle başlayan turnuva Bilal Erdoğan’ın yaptığı konuşmayla devam etti. Erdoğan yaptığı konuşmada, eskiden olduğu gibi bugün de bireylerin hem fiziki hem de manevi gelişimi için okçuluk sporunun toplumda yeniden yer etmesini istediklerini söyledi. Okçuluğun basit bir spor olmadığına, Müslüman milletin geçmişinde önemli bir yer teşkil ettiğine değinen Erdoğan, "İyi okçu olmak, sadece hedefi vurmak değil, attığı zaman 'Sen atmadın, Allah attı' ayeti kerimesinin anlamına da vakıf olmaktır. Yani okçuluğun da ötesinde, bu dünyada kadir-i mutlak olan yalnız Allah'tır bilincine sahip olmak, sonuna kadar gayret, aynı zamanda da sonuna kadar teslimiyet bilinciyle yaşamak.”dedi.



Mustafa Ulaş GEÇAL