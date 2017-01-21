Kağıtsporlu Okçular İstanbul’da yarıştı

TOPLUMA YENİDEN KAZANDIRACAĞIZ
Mehter takımı gösterileriyle başlayan turnuva Bilal Erdoğan’ın yaptığı konuşmayla devam etti. Erdoğan yaptığı konuşmada, eskiden olduğu gibi bugün de bireylerin hem fiziki hem de manevi gelişimi için okçuluk sporunun toplumda yeniden yer etmesini istediklerini söyledi. Okçuluğun basit bir spor olmadığına, Müslüman milletin geçmişinde önemli bir yer teşkil ettiğine değinen Erdoğan, "İyi okçu olmak, sadece hedefi vurmak değil, attığı zaman 'Sen atmadın, Allah attı' ayeti kerimesinin anlamına da vakıf olmaktır. Yani okçuluğun da ötesinde, bu dünyada kadir-i mutlak olan yalnız Allah'tır bilincine sahip olmak, sonuna kadar gayret, aynı zamanda da sonuna kadar teslimiyet bilinciyle yaşamak.”dedi.
Mustafa Ulaş GEÇAL