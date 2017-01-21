SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kağıtsporlu Okçular İstanbul’da yarıştı

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Okçuluk Yarışmalarına Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Geleneksel Okçular da katıldı.

Kağıtsporlu Okçular İstanbul'da yarıştı

21 Ocak 2017 Cumartesi 12:48

İstanbul Haldun Alagaş Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmalara 14 kulüpten, 200 sporcu katıldı. 30 Büyükşehir Kağıtsporlu sporcunun da yer aldığı turnuvayı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’da izledi.

TOPLUMA YENİDEN KAZANDIRACAĞIZ

Mehter takımı gösterileriyle başlayan turnuva Bilal Erdoğan’ın yaptığı konuşmayla devam etti. Erdoğan yaptığı konuşmada, eskiden olduğu gibi bugün de bireylerin hem fiziki hem de manevi gelişimi için okçuluk sporunun toplumda yeniden yer etmesini istediklerini söyledi. Okçuluğun basit bir spor olmadığına, Müslüman milletin geçmişinde önemli bir yer teşkil ettiğine değinen Erdoğan, "İyi okçu olmak, sadece hedefi vurmak değil, attığı zaman 'Sen atmadın, Allah attı' ayeti kerimesinin anlamına da vakıf olmaktır. Yani okçuluğun da ötesinde, bu dünyada kadir-i mutlak olan yalnız Allah'tır bilincine sahip olmak, sonuna kadar gayret, aynı zamanda da sonuna kadar teslimiyet bilinciyle yaşamak.”dedi.

Mustafa Ulaş GEÇAL

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliDaricaİzmitDerinceGebze GazetesiBallıkayaMuallimköyHaberWebSiteKaramürselKartepe
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Burnu Kırıldı! Burnu Kırıldı!
Darıca veda etti 3-0 Darıca veda etti 3-0
“O Gün Bugün” “O Gün Bugün”
Eray Şamdan Darıca İçin Yarışacak! Eray Şamdan Darıca İçin Yarışacak!
Spor muhabirleri : “Kazanacağız”! Spor muhabirleri : “Kazanacağız”!
Lige odaklandık! Lige odaklandık!
Yukarı Çık

banner190

Burnu Kırıldı!
Türkiye Kupası maçında, Darıca G.Birliği'nin 23 yaşındaki genç kalecisi Gökhan Köstereli'nin burnu...

Haberi Oku