SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kağıtspor’un Dev Kadrosu Bir Araya Geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nün 140 kişilik dev eğitmen kadrosu, kulüp başkanı, yöneticileri ve koordinatörleriyle bir araya geldi.

Kağıtspor'un Dev Kadrosu Bir Araya Geldi

16 Kasım 2023 Perşembe 21:51

  Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nün yöneticileri ve antrenörleri kulüp başkanı İbrahim Ercin nezaretinde bir araya geldi. 36 branştaki 140 antrenör ve 8 bin 46 lisanslı sporcusuyla Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüplerinden biri olan Kağıtspor’un dev kadrosu buluşmada moral buldu. Yeni yönetimle antrenörlerin buluştuğu toplantıda konuşan Ercin, “Teslim aldığımız bayrağı ve kulübümüzün armasını daha yukarılara çıkarmak için durmadan çalışamaya devam edeceğiz. Biz büyük aileyiz, sizler de bu ailenin mimarlarısınız. Size güveniyoruz. 147 salonda 36 branşta 8 bin 46 aktif sporcumuz var. Bu sporcularımızdan 134’ü bizleri ve şehrimizi ay yıldızlı forma ile uluslararası arenalarda temsil ediyor. Kulübümüzün elde ettiği bu önemli başarıların mimarları olan siz değerli antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyorum" dedi. 
  Toplantının ardından kulüp antrenörleri ve yöneticileri hatıra fotoğrafı çektirdi. 
 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisar
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca Gençlerbirliği’ne İcra Şoku Darıca Gençlerbirliği’ne İcra Şoku
Kocaelispor - Çorum FK maçının ardından Kocaelispor - Çorum FK maçının ardından
Sahaya atlayan taraftara futbolcu tokadı Sahaya atlayan taraftara futbolcu tokadı
Tilbe Şenyürek: “Rakip seçebilecek lüksümüz olmadığını düşünüyorum” Tilbe Şenyürek: “Rakip seçebilecek lüksümüz...
Fatma Kaplan Hürriyet’ten Hidayet Türkoğlu’na çağrı Fatma Kaplan Hürriyet’ten Hidayet Türkoğlu’na...
Amatör Spor Kulüplerine 1 Milyon 500 Bin TL Destek Amatör Spor Kulüplerine 1 Milyon 500 Bin TL Destek
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Darıca Gençlerbirliği’ne İcra Şoku
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği takımına bir önceki başkanı...

Haberi Oku