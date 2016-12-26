Kandıra spor salonuna Şehit Binbaşı’nın adı verildi

ÇALIŞMAYA, ÜRETMEYE DEVAM

Spor salonunu tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Vali Yardımcısı Aziz İnci, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Dalaslan, İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, Amatör Spor Klüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Şehit Binbaşı Yavuz Sonat’ eşi ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kandıramızın bütün altyapısını tamamladık. İçme suyu ve atık su arıtma tesislerini yaptık. Artık Kandıra çok güzel yaşanılabilir bir şehir haline geldi. Bunu siz yaptınız sizin iradeniz, kararlılığınız bunu yapıyor. Çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi.







Selçuk Esmer GEÇAL