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Kandıra spor salonuna Şehit Binbaşı’nın adı verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra’ya modern bir spor salonu kazandırdı. Yapımı tamamlanan spor salonu törenle tanıtımı yapıldı. Basketbol, hentbol ve voleybol müsabakalarının yapılmasına imkan sunan bin seyirci kapasiteli spor salonuna Şehit Binbaşı Yavuz Sonat’ın adı verildi.

Kandıra spor salonuna Şehit Binbaşı'nın adı verildi

26 Aralık 2016 Pazartesi 16:27

ÇALIŞMAYA, ÜRETMEYE DEVAM

Spor salonunu tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Vali Yardımcısı Aziz İnci, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Dalaslan, İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, Amatör Spor Klüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Şehit Binbaşı Yavuz Sonat’ eşi ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kandıramızın bütün altyapısını tamamladık. İçme suyu ve atık su arıtma tesislerini yaptık. Artık Kandıra çok güzel yaşanılabilir bir şehir haline geldi. Bunu siz yaptınız sizin iradeniz, kararlılığınız bunu yapıyor. Çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi.



Selçuk Esmer GEÇAL


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