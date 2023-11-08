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Karate Şampiyonasında Kağıtspor Rüzgarı

Kağıtspor'un başarılı karatecileri, Ümit Genç U21 Türkiye Karate Şampiyonasından 10 madalyayla döndü.

Karate Şampiyonasında Kağıtspor Rüzgarı

08 Kasım 2023 Çarşamba 12:34

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un karatecileri, Türkiye Karate Federasyonu tarafından Balıkesir'de düzenlenen Ümit Genç U21 Türkiye Karate Şampiyonasında mücadele etti. Türkiye'nin 50 ilinden 320 kulüp, 1450 sporcunun katıldığı şampiyonada Kağıtsporlu karateciler 5 final yaptı. Mavi beyazlı sporcular finallerden 2 altın, 3 gümüş madalya ile ayrılırken, şampiyonada 5 tane de bronz madalya kazandı. Büyükşehir Kağıtspor bu sonuçlarla 10 madalya ile genel klasmanda 3. oldu.  Şampiyonanın ardından ilerleyen aylarda düzenlenecek Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek sporcuların seçimi için yapılan milli takım seçmelerinden Mert Halıcı U21 60 kilo ve Merve Ertuğ U21 61 kilo kategorilerinde milli formayla mücadele etmeye hak kazandı. 


                                 


İHA
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