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KBSL: İzmit Belediyespor: 64 - Emlak Konut: 85

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin beşinci haftasında İzmit Belediyespor, Emlak Konut’u konuk etti. Karşılaşmayı 85-64 Emlak Konut kazandı.

KBSL: İzmit Belediyespor: 64 - Emlak Konut: 85

09 Ekim 2023 Pazartesi 14:15

Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Alper Özgök, Sabri Gündüz, Umut Memiş

İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 22, Gergana İvanova 1, Sierra Lashe Calhoun 8, Hande Kuzu 1, Özge Özışık, Başak Altunbey 11, Ezgi Manlacı, Jaime Nicole Nared 16, Dilara Tongar 5, Ferda Yıldız

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Emlak Konut: Zeynep Sinem Çelik, Nehir Ulufer , Gizem Mürüvet Uca 4, Sehernaz Çidal 8, Alanna Simone Smith 26, Zeynep Şevval Gül 2, Eda Balkan 5, Gizem Başaran Turan 13, Feray Laiç, Berfin Sertoğlu 3, Sydney Rose Wiese 22, İlze Jakobsone 2

Başantrenör: Murat Alkaş

1. periyot: 15-29 (Emlak Konut lehine)

İlk yarı: 34-45 (Emlak Konut lehine)

3. periyot: 39-64 (Emlak Konut lehine)







İHA
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