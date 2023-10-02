Kocaelispor- Keçiörengücü maçının ardından

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Önce geçen haftaya filmi sarmak istiyorum. Şanlıurfa maçından önce şunu konuşmuştuk; oyuncularımız Urfa maçında ligde nasıl takım olmak istediklerini, nerede olmak istediklerinin, hedeflerinin ne olduğuyla alakalı karar karşılaşması oynayacaklardı. Ve gittik, çok iyi mücadele, sonrasında iyi futbolla güzel galibiyet aldık ve oyuncularımız ‘Biz artık yukarıların takımıyız. Hedefimiz ligin zirvesi. Buradan da aşağı inmek istemiyoruz’ dediler. Bu maç öncesinde ‘Hedefinizi belirlediniz, artık Kocaelispor’u sevenleri ve futbol kamuoyunu Kocaelispor’un hedefiyle alakalı net bir şekilde bir yere oturttunuz. Bundan sonra hedefi şampiyonluk ve Süper Lig olan takımın futbolcuları gibi mücadele etmeli, o düzeyle oyun ortaya koymalısınız. Sonra zaten ortaya güzel şeyler çıkacak’ dedim. Maç öncesi beklentilerimizin karşılık bulduğu, oyuncularımızın ofansif ve defansif anlamda sorumluluk aldığı, futbol adına güzel şeylerin olduğu iyi karşılaşma oynadık. Genelinde oyuna hakim olan, yönlendiren, istediğini rakibe kabul ettiren, frikik dışında pozisyon vermeden karşılaşmayı bitiren, attığımız 3 golün yanında 4-5 tane daha pozisyon daha bulup ofansif anlamda zengin karşılaşma oynadık. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum" dedi.





“Takımlarını Süper Lig’de görmek istiyorlarsa maça gelsinler”

Ertuğrul Sağlam, "Ayrıca bu yağmurda bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza da teker teker teşekkür etmek istiyorum. Beraberin de şunu eklemek istiyorum; bu takım, bu çocuklar daha fazla ilgiyi hak ediyor. O yüzden cuma günkü Erzurumspor karşılaşmasında taraftarımız da sezon sonunda nerede olmak istedikleriyle alakalı sınav verecekler. Oyuncularıma hep şunu söylüyorum; hedef belirlediysek; sıcaktı, nemdi, zemindi gibi ortaya mazeret koyma şansı yok. Şimdi aynı şeyi taraftarımızdan da istiyorum. 13 yıllık özleme son vermek istiyorsak, takımlarını Süper Lig’de görmek istiyorsa onlar da soğuktu, kardı, yağmurdu, biletti, fiyattı demeden gelecekler takımlarını destekleyecekler. Gelenlere teşekkür ediyorum ama bu çocuklar daha fazla desteği hak ediyor" diye konuştu.





Özcan: “Bu ligde yüzde 70 duran toptan gol oluyor”

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Cenk Özcan ise, “Gerçekten Kocaelispor’u tebrik ediyoruz. Bugün çok iyi top oynadılar. İlk iki haftadan sonra üstüne koyarak giden Kocaelispor vardı. Buraya gelirken ona göre çalışmalarımızı yapmıştık. Kompakt oynayan takımız. Küçük ayrıntılar maçın neticesini belirliyor. Bugün maçın en önemli anları duran toplardı. Etkili olmamız gerekiyordu, bunun üzerine çalışacağız. Üretirken yarışan takım olmak istiyoruz. Buradan dersler çıkarıp Tuzla maçına hazırlanacağız. Yarışa devam edeceğiz. Değerli takımımız var. Şu ana kadar izlediğimiz ve oynadığımız en iyi takımlardan biriydi. Bu ligde herkes birbirini yenebiliyor. Günlük performanslar çok önemli. Bir iki performans kötü olduğunda takımda kırılmalar meydana geliyor. O gün iyi konsantre olan, daha çok isteyen, daha çok mücadele eden bu ligde maç kazanıyor. Zaman zaman iş oyundan çıkıyor. Bu lige yüzde 70 duran toplardan gol oluyor. Onun için günlük performanslar çok önemli” dedi.





İHA