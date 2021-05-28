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Kocaelispor-Sakaryaspor Maçına Doğru

- Sınırlı sayıda Kocaelispor taraftarı, karşılaşmayı izlemek için İstanbul'a gitti

Kocaelispor-Sakaryaspor Maçına Doğru

28 Mayıs 2021 Cuma 16:48


KOCAELİ (AA) - Futbolda Misli.com 2. Lig play-off finalinde bugün Sakaryaspor'la karşılaşacak Kocaelispor'un sınırlı sayıda taraftarı, karşılaşmayı izlemek için otobüslerle İstanbul'a gitti.

Cumhuriyet Parkı önünde toplanan yaklaşık 600 taraftar, "Geliyor Körfez", "Şampiyon Körfez" şeklinde tezahüratlar yaptı.

Polis ekiplerinin önlem aldığı alanda, taraftarların sosyal mesafeye uyması için sık sık uyarılar yapıldı.

Taraftarlar, meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

Daha sonra karşılaşma için bileti olan sınırlı sayıda taraftar, polis kontrolünde otobüse binerek İstanbul'a hareket etti.



AA
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