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Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimliği: "Solunum yetmezliği nedeniyle halen yoğun bakım ünitemizde solunum cihazına ve kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlı takip edilmekte olan hastamızın yaşamsal fonksiyonları stabil seyretmekte olup bir önceki bilgilendirmeden itibaren durumunda değişiklik bulunmamaktadır"

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu

24 Haziran 2021 Perşembe 23:32

 Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde tedavi gören TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı bildirildi.

Hastane başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, Akçay'ın, solunum yetmezliği nedeniyle halen yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Solunum yetmezliği nedeniyle halen yoğun bakım ünitemizde solunum cihazına ve kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlı takip edilmekte olan hastamızın yaşamsal fonksiyonları stabil seyretmekte olup bir önceki bilgilendirmeden itibaren durumunda değişiklik bulunmamaktadır."

Kocaelispor'un 62 yaşındaki teknik direktörü Akçay, sağlık sorunları nedeniyle 18 Haziran'da KTÜ Farabi Hastanesine kaldırılmıştı.



AA
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