KSO Başkanı Zeytinoğlu’ndan Kocaelispor’a tam destek

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, final maçı için eşleşen kentimizin takımı Kocaelispor ve rakibi Sakaryaspor’un final oynamadan 1. Lig’e çıkmasını desteklediklerini, TFF’nin 1. Lig’deki takım sayısını 20’ye çıkarması için gerekli adımları atmasını beklediklerini söyledi.

Başkan Zeytinoğlu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“TFF 2. Lig’de önceki gün rakibi Hekimoğlu Trabzon ile kıran kırana mücadele eden kentimizin takımı Kocaelispor, rövanş maçını yüzümüzü güldüren bir sonuçla tamamlamış, Süper Lig hedefine giden yolda hepimizi umutlandırmıştır.

Yarı final maçını alnın akıyla tamamlayan Kocaelispor, finale yükselerek kentte bir heyecan yarattı.

Bu heyecan devam etsin istiyoruz.

Final maçında eşleştiğimiz Sakaryaspor ile final maçı oynamadan bu iki takımın da 1. Lig’e yükselmesini arzu ediyoruz.

Sakaryaspor ve Kocaelispor her ne kadar ezeli rakip olsa da dostluğumuz her daim bakidir. Hem Kocaelimizin hem komşu ilimiz Sakarya’nın bu iki güzide takımının 1. Lig heyecanını yaşamasını canı gönülden istediğimizi belirtmek isterim.

Türkiye Futbol Federasyonu her ne kadar 1.Lig’deki takım sayısını 19 olarak açıklasa da bu konuda bir eksik olduğu aşikardır. Bu nedenledir ki 1. Ligdeki 18 kulüp, yeni sezonda ligin 20 takımla oynanması için TFF’ye başvurmuştur. TFF’nin bir an önce bu konuda gerekli adımları atmasını, 1. Lig’deki takım sayısını 20 olarak tekrar duyurmasını bekliyoruz.