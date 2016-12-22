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Madalyaları Topladılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kağıtspor Kulübü Başkanı Dr. Ali Yeşildal, Bosna Hersek’te düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda başarılı olan karatecileri makamında ağırladı. Ziyarete Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz, Teknik Direktör İbrahim Ercin, Antrenörler Mesut Kolaylı, İsmail Hakkı Bulut ve Kağıtsporlu sporcular katıldı.

Madalyaları Topladılar

22 Aralık 2016 Perşembe 11:11

BAŞARILI OLARAK DÖNDÜLER

 Sporun Kocaeli’deki temel taşlarından biri olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu sporcular, Bosna Hersek’te düzenlenen Balkan Şampiyonası’ndan madalyalarla döndü. Kategorilerine göre farklı branşlarda yarışan sporculardan 21 yaş altı 50 kg’da Umay Tokan şampiyon, genç 53 kg’da Gülşen Demirtürk birinci, 47 kg’da Fatmanaz Yener birinci, 60 kg’da Eray Şamdan birinci, 57 kg’da Ekrem Altuner Yılmaz üçüncü, 76 kg’da Enes Bulut ikinci ve 59 kg’da Rabia Şahintürk üçüncü oldu. Ayrıca Umay Tokan ve Ekrem Altuner Yılmaz,  Milli Takım Kumite‘de şampiyon olurken, Gülşen Demirtürk Milli Takım ile ikinci, Enes Bulut üçüncü oldu.

BAŞARILARINIZ DEVAM ETMELİ

Sporcuların başarılarını en içten dilekleriyle kutlayan Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Yeşildal, ‘’Başarılarınızın devamını ve daha da artarak çoğalmasını diliyorum. Hedeflerinizi her zaman daha ileriye olarak belirlemelisiniz. Madalyalarınızı tekrardan kutluyor ve daha da başarılı olarak hedefinizi Olimpiyat olarak belirlemenizi diliyorum’’ diye konuştu.

Mustafa Ulaş GEÇAL

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