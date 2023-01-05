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Milli judocu kızlar Paris yolunda

Kağıtspor'un milli judocuları Merve Azak ve Tuğçe Beder, 2024 Paris Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edecek. Genç sporcuları tebrik eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Merve ve Tuğçe evladımızla gurur duyuyoruz. 2024 Paris Olimpiyatlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inancımız tam. Zamanı geldiğinde altın madalyayı Gebze’mize getireceksiniz, buna yürekten inanıyoruz" dedi.

Milli judocu kızlar Paris yolunda

05 Ocak 2023 Perşembe 13:11

 Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyük Erkekler Boks Şampiyonasında 48 kiloda Türkiye 2'ncisi olan Sevdikspor’un sporcusu Salih Samet Oruç ile Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan ve 2024 Paris Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edecek judocular Merve Azak ve Tuğçe Beder’i ağırladı. Sporcularla gurur duyduğunu ifade eden Büyükgöz, "Merve ve Tuğçe evladımızla gurur duyuyoruz. 2024 Paris Olimpiyatlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inancımız tam. Zamanı geldiğinde altın madalyayı Gebze’mize getireceksiniz, buna yürekten inanıyoruz. Gebze’mizdeki cevherlerden biri de Salih Samet Oruç, Büyük Erkekler Boks Şampiyonasında 48 kiloda Türkiye 2'ncisi oldu. Evladımızı ve Sevindikspor’u tebrik ediyorum. Sporun her dalında başarıyla göğsümüzü kabartan genç kardeşlerimizi bu vesileyle bir kez daha kutluyorum. Yanlarında ve destekçileri olacağımızı hatırlatmak istiyorum" dedi.  
  Başkan Büyükgöz, konuşmasının ardından Gebze’nin başarılı sporcularını ödüllendirdi. 


İHA
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