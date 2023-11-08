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Minik Yüzücülerden Büyük Başarı

Gebze Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen 9-10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Kocaeli Bölgesel Yarışlarına katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzme takımı müsabakalardan başarıyla döndüler.

Minik Yüzücülerden Büyük Başarı

08 Kasım 2023 Çarşamba 12:25

 Körfez ekibi bölge yarışlarında (2014 doğumlularda); Erkekler Serbest Bayrak Yarışlarında Kocaeli birinciliği, Miks Serbest Bayrak Yarışlarında Kocaeli üçüncülüğü, Erkekler Karışık Bayrak Yarışlarında da Kocaeli üçüncülüğü elde etti. 
 Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübünden yapılan açıklamada, "Gebze’de yapılan UGP Ligi Kocaeli Bölgesel Yarışlarında 9-10 yaş yarışlarında kulübümüz sporcularının aldıkları başarılı sonuçlar bizi sevindirdi. Bu başarılı sonuçlar ileride alınacak daha büyük başarıların ön habercisi gibidir. Sporcularımız antrenörlerimiz nezaretinde disiplinli ve programlı çalışmalarının karşılığını alıyorlar. Sporcularımıza, hocalarımıza ve velilerimize başarıları dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda sporcularımızı ve bizleri destekleyen, her zaman yanımızda olduğunu hissettiren Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt’e sporcularımız ve velileri adına çok teşekkür ediyoruz. Sporcularımız da aldıkları başarılı sonuçlarla bu destekleri karşılıksız bırakmıyorlar. Başarılarımız artarak devam edecek" denildi. 


                                  


İHA
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