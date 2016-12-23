Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan tarafından verilen Değerler Eğitiminde önceki gün güreşçiler yer aldı. Değerler Eğitimine katılan güreşçiler çalışmalar hakkında bilgi alırken milli ve manevi konular üzerinde eğitim gördüler. Güreşçiler eğitimin ardından idman gerçekleştirirken idmanda bir hayli hırslı olmaları gözlerden kaçmadı. Refik Sıla GÜVENÇ
Önce Eğitim Sonra İdman
Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen değerler eğitimleri devam ediyor.
Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan tarafından verilen Değerler Eğitiminde önceki gün güreşçiler yer aldı. Değerler Eğitimine katılan güreşçiler çalışmalar hakkında bilgi alırken milli ve manevi konular üzerinde eğitim gördüler. Güreşçiler eğitimin ardından idman gerçekleştirirken idmanda bir hayli hırslı olmaları gözlerden kaçmadı. Refik Sıla GÜVENÇ