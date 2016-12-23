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Önce Eğitim Sonra İdman

Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen değerler eğitimleri devam ediyor.

Önce Eğitim Sonra İdman

23 Aralık 2016 Cuma 11:32

Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan tarafından verilen Değerler Eğitiminde önceki gün güreşçiler yer aldı. Değerler Eğitimine katılan güreşçiler çalışmalar hakkında bilgi alırken milli ve manevi konular üzerinde eğitim gördüler. Güreşçiler eğitimin ardından idman gerçekleştirirken idmanda bir hayli hırslı olmaları gözlerden kaçmadı. Refik Sıla GÜVENÇ 

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Anahtar Kelimeler
EğitimIdmanGüreşçiler
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