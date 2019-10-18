banner462
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Oryantiring şampiyonası hazırlıkları sürüyor

2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası’na katılacak takımlar hazırlıklarını sürdürüyor

Oryantiring şampiyonası hazırlıkları sürüyor

18 Ekim 2019 Cuma 10:57

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 26 Haziran- 4 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası hazırlık kamplarının ikinci etabı sürüyor. Kamp programı, Gebze Cumaköy-2, İzmit Durhasan Köyü, Bahçecik, Düzce Kurugöl, Gebze Cumaköy-1 ve Gebze Batı alanlarında yapıldı.

 

İKİNCİ ETAP ANTRENMANI BİR HAFTA

2. etap kampına Oryantirig Türkiye Milli Takımı, Türk Silahlı Kuvvetleri Takımı ve Jandarmagücü Takımı yanı sıra Hong Kong, Letonya, Macaristan ve Fransa ülkelerinden gelen milli takımlar katıldı. İkinci etap antrenmanı bir hafta sürerken, Kocaeli’de ve Düzce’de kamp ve antrenman yapan sporculara gönüllüler de eşlik etti. Şampiyonanın uluslararası üçüncü etap kamp ve antrenman programı ise 13-17 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

 

ŞAMPİYONA İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Ülkemizin ve spor kenti Kocaeli’nin tanıtımına katkı sağlayan yaklaşık bir hafta boyunca Kocaeli’de ve Düzce’de kamp ve antrenman yapan sporcular kamptan memnun ayrılırken, şampiyona için hazırlıklarını da sürdürüyor. Kocaeli’nin oryantiring için elverişli, güzel alanlarının ve oldukça çekici doğal yapısı olduğunu belirten sporcular, bu şehirde bu sporu yapıyor olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

 









Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Berfin’in hedefi Avrupa şampiyonluğu Berfin’in hedefi Avrupa şampiyonluğu
Kağıtspor Voleybol A Takımı evinde ilk maçına çıkıyor Kağıtspor Voleybol A Takımı evinde ilk maçına...
Dünya şampiyonası için yola çıkıyorlar Dünya şampiyonası için yola çıkıyorlar
Veteran güreşçilerden çifte dünya şampiyonluğu Veteran güreşçilerden çifte dünya şampiyonluğu
KENT MEYDANINDA MİLLİ MAÇ HEYECANI KENT MEYDANINDA MİLLİ MAÇ HEYECANI
Milli sporculardan Mehmetçik'e moral Milli sporculardan Mehmetçik'e moral
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Berfin’in hedefi Avrupa şampiyonluğu
Kağıtspor’un alt yapısından çıkan başarılı genç haltercisi Berfin Altun, U23 Avrupa Halter Şampiyonası’ndan...

Haberi Oku