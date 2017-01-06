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Paletli Yüzme, Kış Şampiyonası'na doğru!

- Şampiyona, yarın 244 sporcunun katılımıyla Kocaeli'de başlayacak

Paletli Yüzme, Kış Şampiyonası'na doğru!

06 Ocak 2017 Cuma 13:19

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Bireysel Ümit, Yıldız ve Küçükler Kış Şampiyonası, yarın Kocaeli'nin Gebze ilçesinde başlayacak. 

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gebze Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek şampiyonada dip, suüstü, tüp ve çift palet disiplinlerinde sporcuların madalya için mücadele edeceği belirtildi.

Şampiyonaya kadınlarda 121, erkeklerde 123 olmak üzere toplam 244 sporcunun katılacağı bildirildi. Organizasyon 8 Ocak Pazar günü sona erecek. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, şampiyonluk için yarışmalara katılan bütün sporculara başarılar diledi.

Paletli yüzme sporcuları için sağladıkları rekabet ve mücadele ortamının geleceğin başarılı sporcularını ortaya çıkaracağını ifade eden Özen, amaçlarının paletli yüzmenin her branşında uluslararası başarılara imza atacak, yetenekli ve mücadeleci sporcuları Türkiye'ye kazandırmak olduğunu kaydetti. 



KOCAELİ (AA) 
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YüzmeşampiyonPaletGebze Gazetesi
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