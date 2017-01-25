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Pes Etmek Yok !

Ligde lider Ergene ile berabere kalarak avantaj yitiren Gebzespor, kalan maçlara odaklanırken grupta pes etmek niyetinde değil.

Pes Etmek Yok !

25 Ocak 2017 Çarşamba 14:52

Lig maratonunda sonun kadar yarışın içinde olmaya çalışacak olan mor beyazlılar vazgeçmiş değil. 

HÜKMEN KAZANIYORUZ 

Ergene karşısında istediğini alamayan Gebzespor, sezon sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacak. Bu Pazar Lüleburgaz maçını hükmen olarak hanesine 3 puan yazdıracak ekibimiz böylelikle haftayı maç yapmadan geçirecek. Gebzespor, sezon sonuna kadar iyi bir seri yakalayıp rakiplerinin kayıplarını beklemeye başlarken şampiyonluk şansını son haftaya kadar kovalamak istiyor. Gebzespor hedefinden kopmuş değil. 

SONUNA KADAR 

 Ligin uzun bir maraton olduğunu unutmayan camia, her ne kadar Pazar günü istediğini alamasa da kalan maçlarında seri galibiyetler alarak iddialı duruma geçmek isteyen camia, yeniden kenetlenerek başarılı olmak istiyor. Gebzespor’da önceki gün Başkan İlker Çakır’ın da açıkladığı gibi, ligin son haftasına kadar elinden geleni yaparak şampiyonluk yolunda zirveyi sonuna kadar kovalayarak mutlu sona ulaşmak amacında.

Refik Sıla GÜVENÇ


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