Plaj Futbolu’nda Şampiyon Yuvacıkspor

Büyükşehir Belediyesi’nin TFF ile ortaklaşa düzenlediği Plaj Futbolu Ligi’nde final heyecanı yaşandı. Dörtlü finalde oynanan maçlar sonucunda Yuvacıkspor şampiyon oldu.

Büyükşehir Belediyesi’nin TFF ile ortaklaşa düzenlediği Plaj Futbolu Ligi’nde final heyecanı yaşandı. Dörtlü finalde oynanan maçlar sonucunda Yuvacıkspor şampiyon oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, TFF Plaj Futbol Ligi ve Kandıra Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Plaj Futbolu Ligi Kocaeli Etabı’nda dörtlü final heyecanı yaşandı. Kandıra Park Bahçeler, Kocaelispor, Yuvacıkspor ve Üçyoldoğuspor’un yer aldığı dörtlü final sonunda Yuvacıkspor şampiyon oldu. Turnuvayı şampiyon bitiren Yuvacıkspor, TFF Plaj Futbolu Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecek.



18 MAÇTA 151 GOL ATILDI

12 takımın yer aldığı ligde 180 sporcu yer aldı. Grup maçlarında oynanan ve ön eleme olarak değerlendirilen 12 maçta 95 gol atıldı. Dörtlü finalde oynanan 6 maçta ise toplam 56 gol atıldı.

KOCAELİ’Nİ TEMSİL EDECEK

Turnuvayı namağlup tamamlayan ve şampiyon olan Yuvacıkspor takımına şampiyonluk kupasını TFF Sakarya Bölge Müdürü Ferruh Sezgin takdim etti. Turnuvayı şampiyon bitiren Yuvacıkspor TFF Plaj Futbolu Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecek.





SON ŞAMPİYON İKİNCİ OLDU

D grubunda yer alan ve dörtlü finale kalan geçen yılın şampiyonu Kandıra Park Bahçeler takımı turnuvayı ikinci bitirdi. Son şampiyonun oyuncuları kupa ve madalyalarını Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül ve Muhtarlıklar Bölge Müdürü Erhan Öztürk’ün elinden aldı.

KOCAELİSPOR ÜÇÜNCÜ OLDU

Kocaelispor’un gençleri A grubunu lider bitirerek dörtlü finale kaldı. Dörtlü finalde rakipleriyle zorlu mücadeleler yaşayan Kocaelispor, son maçında Üçyoldoğuspor’u yenerek Plaj Futbolu Ligi’ni üçüncü tamamladı. Turnuvanın dörtlü finalinin 41’inci golünü ise Kocaelisporlu Süleyman Yıldırım kaydetti. Üçyoldoğuspor ise turnuvayı dördüncü tamamladı.

EN CENTİLMEN KULLARSPOR

Turnuvanın en centilmen takımı Kullarspor seçildi. Kullarspor’a turnuvanın centilmenlik ödülünü TFF Yetkilisi Vahit Merit takdim etti.

ŞÖHRETLER’DE DOSTLUK KAZANDI

Oynanacak iki şampiyonluk maçı arasında Şöhretler müsabakası şampiyonaya renk kattı. Türk futbolunun kilometre taşlarının yer aldığı şöhretler müsabakasında karşılaşan mavi ve beyaz takım geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılki karşılaşmada da yenişemedi. 8-8 eşitlikle sonuçlanan şöhretlerin müsabakasında kazanan yine dostluk oldu.

GOL KRALI BURAK ÇAKAR OLDU

Plaj Futbolu Ligi’nin gol kralı dörtlü finalde atılan goller ile belirlendi. Dörtlü finalde 10 gol atan Kandıra Park Bahçeler takımının yıldız forveti Burak Çakar Plaj Futbolu Ligi Kocaeli Etabı’nın gol kralı oldu. Çakar’a gol kralı kupasını TFF Sakarya Bölge Antrenörü Serhat Sütlü takdim etti.

EN İYİ KALECİ SAMET SEÇİLDİ

Plaj Futbolu Ligi Kocaeli Etabı’nda bu yıl en iyi kaleci ödülünü takımının şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Samet Gündüz aldı.

EN DEĞERLİ OYUNCU

Turnuvanın en değerli oyuncusu Üçyoldoğuspor takımının gelecek vaad eden genç yıldızı Talha Saka seçildi. Talha Saka’ya ödülünü Gençlik ve Spor Şube Müdürü Engin Yaşar takdim etti.

TFF HAKEMLERİ GÖREV YAPTI

Plaj Futbolu Ligi’nde final maçları dahil 18 maçta TFF hakemleri Oğuzhan Arslan, Okan Oral, Mehmet Ali Erdem ve Gülsüm Çetin görev yaptı.