Ragbide Türkiye Şampiyonu Körfez Oldu

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü kadınlarda birinci olurken, erkeklerde de ikinci olma başarısı gösterdi .

Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda yapılan müsabakalarda farklı illerden 14 erkek ve 10 kadın takımı karşılaştı. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü kadınlarda şampiyon, erkeklerde de ikinci oldu. Kıyasıya mücadelelere sahne olan grup maçları sonunda çeyrek final karşılaşmaları yapıldı. Çeyrek final maçlarının ardından kadınlar ve erkeklerde ilk dörde kalan takımlar belirlendi.

Kadınlar yarı finalinde Pursaklar Belediye SK ile Körfez Gençlerbirliği SK karşı karşıya geldi. Körfez ekibi maçı 20-0 kazanarak finale çıktı. Finalde Selçuk Kartallar SK ile eşleşen Körfez Gençlerbirliği Kadın Ragbi Takımı, kıran kırana geçen maçı son anda bulduğu try ile kazanarak şampiyon oldu.

Erkekler finalinde Körfez Gençlerbirliği SK Ragbi Takımı ise Pursaklar Belediyespor’a karşı kaybederek ikinci oldu. Şampiyonanın üçüncüsü de yine Kocaeli Kandıra'dan Akçakoca ALSK oldu. Şampiyona sonunda yapılan törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Törene Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Türkiye Ragbi Federasyonu Asbaşkanları Engin Kömürcü ve Oğuzhan Danışmaz katıldı.







İhsan Demirtaş antrenörlüğünde 11 takım içinden bütün maçlarını kazanıp yenilgisiz şampiyonluğa ulaşan Körfez Gençlerbirliği Kadın Ragbi Takımı, 2023 sezonunda U18 Kadınlar ve Anadolu Yıldızlar Ligi şampiyonluğunun yanına U21 Kadınlar Türkiye Şampiyonluğu’nu da ekleyerek büyük bir başarıya imza attı.

İHA