SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Rakip Oluyorlar

Çayırovaspor sezonun ikinci yarısı için 25 Aralık tarihinde kampa gireceği Antalya kampında 31 Aralık'ta Ankara Demirspor ile özel bir karşılaşma oynayacak.

Rakip Oluyorlar

23 Aralık 2016 Cuma 11:45

Bu karşılaşmada Çayırovaspor'un yıldızları Güney ve Tayfun eski takımlarına karşı forma giyerek arkadaşları ile hasret giderek. Ayrıca Serhat Gezginci ve Oğulcan Varol,'da bir dönem Darıca G.B'nde hocaları olan Ankara Demirspor Teknik Direktörü Mehmet kaya'ya karşı sahada yerini alacak.  

Mustafa Ulaş GEÇAL

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
KUZEY MARMARA OTOYOLU İÇİN KOCAELİ BÖLGESİ KAMULAŞTIRILACAK PARSELLER KUZEY MARMARA OTOYOLU...
GEBZE'NİN SAHİBİ YOK MU? GEBZE'NİN SAHİBİ...
KAZA KAZA
Türkiye - İspanya (EURO 2016) Türkiye - İspanya...
Anahtar Kelimeler
RakipKarşılaşmaçayırovaspor
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ayrıntılar Yarın! Ayrıntılar Yarın!
Hain Saldırının Olduğu Yere Gittiler Hain Saldırının Olduğu Yere Gittiler
Gebzespor ile İlk İdmanına İmza Attı! Gebzespor ile İlk İdmanına İmza Attı!
Dersler Yolunda Geçiyor Dersler Yolunda Geçiyor
Yılbaşında Süper Amatör Yok Yılbaşında Süper Amatör Yok
Önce Eğitim Sonra İdman Önce Eğitim Sonra İdman
Yukarı Çık

Ayrıntılar Yarın!
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ekibimiz Darıca Gençlerbirliği dün Ziraat Türkiye kupası üçüncü karşılaşmasında...

Haberi Oku