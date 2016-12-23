Rakip Oluyorlar

Çayırovaspor sezonun ikinci yarısı için 25 Aralık tarihinde kampa gireceği Antalya kampında 31 Aralık'ta Ankara Demirspor ile özel bir karşılaşma oynayacak.

Bu karşılaşmada Çayırovaspor'un yıldızları Güney ve Tayfun eski takımlarına karşı forma giyerek arkadaşları ile hasret giderek. Ayrıca Serhat Gezginci ve Oğulcan Varol,'da bir dönem Darıca G.B'nde hocaları olan Ankara Demirspor Teknik Direktörü Mehmet kaya'ya karşı sahada yerini alacak.



Mustafa Ulaş GEÇAL