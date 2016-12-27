19-23 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen bu eğitime 27 kursiyer katıldı. Programda eğitimi, Finlandiya Futsal Milli Takımı ve Dinamo Zagreb Futsal Takımı antrenörü olan, aynı zamanda FIFA Futsal Eğitmeni unvanını taşıyan Mico Martic verdi. Eğitimde teorik derslerin yanı sıra saha uygulamaları da yer aldı. Oğuzhan Kahraman
Sertifika Programı düzenlendi!
Türkiye Futbol Federasyonu ve FIFA işbirliğiyle Antalya'da Futsal Antrenörlüğü Sertifikasyon Programı düzenlendi.
19-23 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen bu eğitime 27 kursiyer katıldı. Programda eğitimi, Finlandiya Futsal Milli Takımı ve Dinamo Zagreb Futsal Takımı antrenörü olan, aynı zamanda FIFA Futsal Eğitmeni unvanını taşıyan Mico Martic verdi. Eğitimde teorik derslerin yanı sıra saha uygulamaları da yer aldı. Oğuzhan Kahraman