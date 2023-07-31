Deneyimli eğitmenler eşliğinde katılımcılara temel sörf teknikleri öğretilirken, Babalı Sahili'nin eşsiz güzelliklerinin tadını çıkarma fırsatı sunuluyor. Babalı Sahili'ndeki uygun dalga ve rüzgar koşulları sayesinde, dalga sörfü aktiviteleri yılın 280 günü gerçekleştirilebiliyor. Dalga kırıcılığının az olması, özellikle yeni başlayan sörfçüler için güvenli alan sunuyor.
Sörf tutkunlarının adresi: Babalı
Kocaeli'nin Karadeniz kıyısında bulunan Babalı Köyü Sahili, sörf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. Yılın 280 günü gerçekleştirilebilen dalga sörfüyle, doğa tutkunları eşsiz manzaralarla da buluşuyor.
Deneyimli eğitmenler eşliğinde katılımcılara temel sörf teknikleri öğretilirken, Babalı Sahili'nin eşsiz güzelliklerinin tadını çıkarma fırsatı sunuluyor. Babalı Sahili'ndeki uygun dalga ve rüzgar koşulları sayesinde, dalga sörfü aktiviteleri yılın 280 günü gerçekleştirilebiliyor. Dalga kırıcılığının az olması, özellikle yeni başlayan sörfçüler için güvenli alan sunuyor.