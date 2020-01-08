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Spor güzel ahlakla spordur

Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç , Kartepe Arslanbey stadında Arslanbey Belediyespor - Tayfunspor arasındaki maçın ardından yaşanan üzücü olayla ilgili açıklama yaptı.

Spor güzel ahlakla spordur

08 Ocak 2020 Çarşamba 13:25

Hastanede tedavisi devam eden Tayfunspor kalecisi Sefa Tekdurmaz’a ve kulübe geçmiş olsun dileklerini ileten Engin Kılıç "Sporun dostluk centilmenlik ve kardeşlik olduğunu unutan hele hele ki aynı İlde iki komşu ilçenin ortak birçok paydaşı olduğundan habersiz kendini bilmez birkaç kışinin  bir oyuncuya saldırmasını saşkınlıkla karşılıyoruz.. Spora şiddeti karıştıran her kim olursa olsun hangi takımın , hangi ilçenin taraftarı olursa olsun sahalardan uzaklaştırılmalıdır. Sporun birleştirici, kaynaştırıcı,pekiştirici etkisinden faydalanılarak, milli ruh, kardeşlik ve birliğin oluşması,güçlendirilmesi için her türlü sportif faaliyet desteklenmelidir.Bu işlerin kanunlarla değil önce ahlak ve maneviyat ilşkesiyle işleyen spor klüplarinin artması gerekmektedir. Bu tür üzücü olayların tekrar yaşanmaması için tüm kulüplerimizi sağduyulu olmaya davet ediyoruz." Dedi.
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Yeniden Refah PartisiTayfunsporSporEngin Kılıç. Spor Ahlaktır
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