Spor muhabirleri : “Kazanacağız”!

Oynanacak olan Ergene karşılaşmasının önemine dikkat çeken kentimizin spor muhabirleri Gebzespor kazanır konusunda birleşirken şampiyonluk yolunda Gebzespor’un hata yapmayacağını ifade ettiler. Gazetemiz Spor Müdürü Refik Sıla Güvenç, Gebzespor’un sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılacağını söylerken Yeni Haber gazetesi Spor Müdürü Güven Çağlayan Gebzespor’un maçtan 2-1’lik skorla galip ayrılacağını iddia etti. Yenigün Gazetesi Spor Müdürü Emrah Erdoğan skor tahminî olarak 2-0 derken Hedef gazetesi Spor Müdürü Çağlar Akar da yine 2-0’lık skor konusunda tahmin yürüttü. Kulis gazetesi Spor Müdürü Zafer Pesen ise “1-0 Gebzespor” dedi.
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