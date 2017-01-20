SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Spor muhabirleri : “Kazanacağız”!

Spor camiasından da Gebzespor’a tam destek geldi.

Spor muhabirleri : 'Kazanacağız”!

20 Ocak 2017 Cuma 17:01

Oynanacak olan Ergene karşılaşmasının önemine dikkat çeken kentimizin spor muhabirleri Gebzespor kazanır konusunda birleşirken şampiyonluk yolunda Gebzespor’un hata yapmayacağını ifade ettiler. Gazetemiz Spor Müdürü Refik Sıla Güvenç, Gebzespor’un sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılacağını söylerken Yeni Haber gazetesi Spor Müdürü Güven Çağlayan Gebzespor’un maçtan 2-1’lik skorla galip ayrılacağını iddia etti. Yenigün Gazetesi Spor Müdürü Emrah Erdoğan skor tahminî olarak 2-0 derken Hedef gazetesi Spor Müdürü Çağlar Akar da yine 2-0’lık skor konusunda tahmin yürüttü. Kulis gazetesi Spor Müdürü Zafer Pesen ise “1-0 Gebzespor” dedi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
KartepeKaramürselSiteWebHaberMuallimköyBallıkayaGebze GazetesiDerinceİzmitDaricaKocaeliGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Lige odaklandık! Lige odaklandık!
Darıca Karetede İddialı! Darıca Karetede İddialı!
Beşiktaş: 3 Darıca GB: 0 Beşiktaş: 3 Darıca GB: 0
Siyasilerden Tam Destek! Siyasilerden Tam Destek!
Gebze Tek Yürek Oldu! Gebze Tek Yürek Oldu!
Protokol İmzalandı! Protokol İmzalandı!
Yukarı Çık

banner190

Lige odaklandık!
Darıca Gençlerbirliği lige odaklandı.

Haberi Oku