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Transfer dönemi başladı

Amatör futbolda ikinci transfer dönemi resmen başladı. Kulüpler ihtiyaç duydukları mevkilere itibariyle transfer yapmaya hazırlanırken pek çok takım ihtiyaçları doğrultusunda bir çok oyuncuya imza attıracak.

Transfer dönemi başladı

03 Ocak 2017 Salı 15:51

Takımlar transfer taarruzuna başlarken takımlar pek çok önemli oyuncuya imza attırmanın yollarını arayacak.  İkinci transfer dönemi işlemleri 02 Ocak-17 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Mustafa Ulaş GEÇAL 

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