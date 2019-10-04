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Turkish Open Grand Prix’de Kağıtspor rüzgarı

Büyükşehir Kağıtspor her yıl olduğu gibi bu yıl da katıldığı Uluslararası Turkish Open Grand Prix Karate Turnuvasından başarı ile döndü.

Turkish Open Grand Prix'de Kağıtspor rüzgarı

04 Ekim 2019 Cuma 12:05

Uluslararası Turkish Open Karate Grand Prix Turnuvası’na katılan Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu karateciler başarılı dereceler alarak yine yüzümüzü güldürdü. Önemli turnuvada işitme engelli mavi beyazlı karateciler de kürsüye ambargo koydu.

 

38 ÜLKEDEN 1100 SPORCU

38 ülkeden 1100 sporcunun katılımı ile gerçekleşen Uluslararası Turkish Open Grand Prix Karate Turnuvası birbirinden zevkli mücadelelere sahne oldu. Turnuva Minik, Yıldız, Ümit, Genç, Büyükler ve Veteranlar Ferdi ve Takım Kata-Kumite kategorilerinde gerçekleştirildi. Uluslararası turnuvaya milli takım adına Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu 4 sporcu katıldı. Üstün performans sergileyen Kağıtsporlu karateciler toplamda 5 ferdi ve 2 takım derecesi kazandı.

 

ÜSTÜN PERFORMANS SERGİLEDİLER

Ferdi kategorisinde U21 55 kg’da Gülsen Demirtürk, 68 kg’da Rabia Şentürk, altın madalya kazanmayı başardı. Yine U21 kategorisinde 67 kg’da Ömer Özer ise bronz madalyayı boynuna taktı. Büyükler kategorisinde ise Ömer Özer altın madalya elde ederken 68 kg’da Rabia Şentürk gümüş madalyanın sahibi oldu. Öte yandan Rabia Şentürk takım kumitede, Ekrem Altuner Yılmaz takım kumitede altın madalya elde etti.

 

ENGELLİLERDEN 4 ALTIN 1 BRONZ

Uluslararası Turkish Open Grand Prix Karate Şampiyonasının ikinci gününde  mücadele eden işitme engelli sporcularımızdan Büyük Erkek Kata dalında, Burak Mert Can, Ümit Bayan 48 kg’da Tuba Oruç Ümit Erkek -55 kg dalında Ali Karadağ şampiyon olmayı başardı. Büyük Erkek -67 kg Burak Mert Can da altın madalyayı boynuna takarken Şaban Köse de 3. ‘lük kürsüsüne çıkacak.

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