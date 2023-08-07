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Turnuvada dereceye girenler ödüllerine kavuştu

Derince'de büyük heyecana sahne olan futbol turnuvasında dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri verildi.

Turnuvada dereceye girenler ödüllerine kavuştu

07 Ağustos 2023 Pazartesi 14:16

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Derince Şubesi’nin 17 Temmuz tarihinde başlayan futbol turnuvasında heyecan, 4 Ağustos'ta oynanan müsabakaların ardından sona erdi. 6 takımın katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Selçuklu sınıfı birinciliğe ulaşırken, Cahit Zarifoğlu sınıfı ikinci, İbn-i Batuta sınıfı ise üçüncü oldu. Turnuvanın sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri takdim edildi. Ödül töreni Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, TÜGVA Derince İlçe Başkanı Abdulkadir Baylan, İlce Eğitim Koordinatörü Dr. Naif Kara, öğrenciler ve ailelerin katılımıyla Piri Reis Ortaokulu’nda düzenlendi. Sporculara ödüllerini takdim eden Başkan Aygün, “TÜGVA Derince Şubesi'nin düzenlediği futbol turnuvası kupa töreninde sevgili çocuklarımıza kupa ve madalyalarını takdim ettik. Rabbim evlatlarımızın bahtını açık eylesin" dedi.





İHA
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