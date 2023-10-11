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Victor Nelsson: “Manchester United maçında oynamadığım için hayal kırıklığına uğradım“

Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Victor Nelsson, Manchester United maçında oynamadığı için çok sinirlendiğini ve hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Victor Nelsson: 'Manchester United maçında oynamadığım için hayal kırıklığına uğradım'

11 Ekim 2023 Çarşamba 15:13

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, ülkesinin basınına verdiği röportajda sarı-kırmızılı takımdaki durumunu ve geleceğini değerlendirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında sarı-kırmızılıların deplasmanda İngiliz devi Manchester United'ı 3-2 mağlup ettiği müsabakaya 11'de başlamadığı için kızgın olduğunu dile getiren 24 yaşındaki futbolcu, "Orada oynamadığım için çok sinirlendim ve hayal kırıklığına uğradım, ardından 3 maçtır yedek kulübesinde oturuyorum. Aslında bunun son derece tuhaf olduğunu da düşünüyorum. Siz bu duruma dışarıdan bakıyorsunuz, ben ise içindeyim ve belki de en öfkeli ve tükenmiş olan benim" ifadelerini kullandı.

 

"Sözleşmemi yenilemeyeceğimi kendilerine bildirdim"

Galatasaray'ın, 2026 yılında bitecek sözleşmesini uzatmak için yaptığı teklifi reddettiğini de sözlerine ekleyen Nelsson, "Uzatmamız gerektiği yönünde konuşmalar oldu. Ancak sözleşmemi yenilemeyeceğimi kendilerine bildirdim. Sözleşmemin bitmesine 3 yıl kaldı ve 1 yıl daha uzatılabileceğimi düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

 

"Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum"

Yedek kalmaktan hoşlanmadığını vurgulayan Victor Nelsson, "Eğer oynamıyorsam ne yapacağım? Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum, eğer oynamazsam başka bir yer bulmak zorunda kalacağım. Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum" diye konuştu.

Sezon başında İspanya La Liga takımlarından Sevilla'ya transferinin gündeme geldiğini ancak gerçekleşmediğini belirten Danimarkalı futbolcu, Galatasaray'da oynamaktan mutluluk duyduğunu ve artık 11'e geri dönmek istediğini aktardı.



İHA
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